Phiên 5/1: Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán khởi đầu năm 2026 với tâm lý lạc quan. Chỉ số chính tiếp tục hướng đến vùng giá 1.800 điểm và chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh với mức độ phân hóa cao, dòng tiền luân chuyển tìm các cơ hội đầu tư mới. Kết phiên, VN-Index tăng 3,91 điểm (+0,22%) lên mức 1.788,40 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng hơn 744 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 542 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -338 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-159 tỷ), TCB (-124 tỷ), FUEVFVND (-46 tỷ) và MBB (-26 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-22 tỷ), KOS (-19 tỷ), ACB (-17 tỷ), VNM (-12 tỷ) và TPB (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VRE được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Theo sau là PVD (31 tỷ), VCB (31 tỷ), FPT (28 tỷ), HDB (18 tỷ), VIC (14 tỷ), GEX (11 tỷ), CTG (9 tỷ), GMD (7 tỷ) và VIB (7 tỷ đồng).