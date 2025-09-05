Phiên 5/9: Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.500 tỷ đồng, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến hưng phấn trên đỉnh lịch sử trước khi “quay đầu” giảm mạnh vào cuối phiên chiều. Đóng cửa phiên 5/9, VN-Index giảm 29,32 điểm về mốc 1.666,97 điểm. Điểm tích cực là thanh khoản cải thiện mạnh so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 47.430 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại vẫn bán ròng 1.452 tỷ đồng phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.351 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu DIG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 124 tỷ đồng. Cổ phiếu NVL, SHB cũng được rót ròng mạnh tay 76-77 tỷ đồng phiên hôm nay. Ngoài ra, HSG và KBC cũng được mua ròng từ 44 tỷ tới 64 tỷ đồng.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VPB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 268 tỷ đồng. VHM cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng hơn 200 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị bán mạnh khoảng 130-155 tỷ đồng còn có MBB, HDB và TCB.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 67 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 20 tỷ đồng; HUT, TIG, IDC và PLC xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng khoảng vài tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và PVS bị bán ròng lần lượt 87 tỷ và 13 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng 2-5 tỷ đồng tại các mã như PVI, VFS và MBS.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 34 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 và VEA là 2 mã được rót ròng mạnh nhất 5 tỷ đồng. Xếp sau, GDA, MSR và HAC được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới 2 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 34 tỷ, xếp sau, MCH, OIL và QNS cũng bị bán ròng với giá trị dao động từ 2 tới 6 tỷ đồng.