Philippines ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, Chủ tịch Công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam: Không bán được ở thị trường này thì vẫn có thể bán ở thị trường khác

Tại Hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và ổn định thị trường gạo", bà Bùi Thanh Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã nêu ra quan điểm trước tình hình Chính phủ Philippines công bố lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo từ ngày 11/9 đến 30/10/2025.



Số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan Hải quan cho biết, 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo đạt gần 6,37 triệu tấn gạo với trị giá hơn 3,26 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng nhưng giảm 15,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024 - năm xuất khẩu gạo đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay. Về thị trường xuất khẩu, Philippines tiếp tục là nước nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với gần 2,9 triệu tấn chiếm 45,9% tăng 4,2% so với cùng kỳ.﻿

Bà Tâm cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, có thể dự báo tình hình sắp tới sẽ không quá lo ngại đối với gạo Việt Nam. Thực tế trong 10 năm qua, chúng ta từng trải qua giai đoạn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Khi Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước đã gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, qua thời gian, chúng ta đã chuyển hướng sang các thị trường khác, giảm sự lệ thuộc và mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều quan trọng là chất lượng gạo Việt Nam đã được khẳng định, nên nếu không bán được ở thị trường này thì vẫn có thể bán ở thị trường khác."

"Philippines hiện vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Theo đánh giá, nhu cầu của họ sẽ tiếp tục ổn định, việc tạm ngừng nhập khẩu chỉ mang tính ngắn hạn. Cuối năm, khi bước vào mùa lễ hội và Giáng sinh, khả năng Philippines quay lại nhập khẩu gạo Việt Nam là trong tầm tay. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng", bà Tâm nói.

Bà Tâm cho biết thêm, trong 3 tuần liên tiếp vừa qua, Vinafood 1 đã liên tục tổ chức thu mua tạm trữ, vừa hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân, vừa tạo nguồn hàng sẵn sàng để khi Philippines mở cửa trở lại, doanh nghiệp có thể ngay lập tức xuất bán. Đồng thời, duy trì quan hệ tốt với khách hàng Philippines và tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác để tận dụng cơ hội.

"Hoạt động thu mua trong nước không hề bị gián đoạn, do đó bà con nông dân vẫn yên tâm có đầu ra ổn định cho lúa gạo", bà Tâm khẳng định.﻿

Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) – doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1995 – giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Năm 2024, Vinafood 1 đã thắng thầu nhiều hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn, tổng sản lượng gạo xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 1,26 triệu tấn (Công ty mẹ đạt gần 1 triệu tấn), chiếm khoảng 14% thị phần xuất khẩu gạo của cả nước.



Sản lượng này giúp Vinafood 1 tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước về xuất khẩu gạo.



Tổng doanh thu Vinafood 1 năm 2024 đạt 27.704 tỷ đồng, bằng 149,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 315 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch.