Phim cách nhiệt nhà kính NanoX chống nắng nóng hiệu suất cao

Xu hướng ứng dụng kính cường lực trong kiến trúc

Cửa kính, vách kính cường lực đã trở thành vật liệu đặc trưng của kiến trúc hiện đại. Những căn hộ cao cấp, biệt thự hay nhà phố đều ưu tiên sử dụng kính như một điểm nhấn thẩm mỹ. Kính mang lại cho không gian sống ánh sáng ngập tràn, cảm giác tươi mới, kết nối gần gũi với thiên nhiên.

Nhưng mặt trái của vẻ đẹp đó là "nỗi đau" không dễ chịu. Kính hấp thụ và truyền nhiệt vào phòng khiến không gian trở nên nóng bức nhanh chóng, đặc biệt vào mùa hè. Ánh sáng mạnh phản chiếu trên bề mặt kính khiến mắt bị chói loá. Bức xạ tia cực tím (UV) xuyên qua lớp kính tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến da, mắt, sức khỏe và các vật liệu nội thất.

Nhiều gia đình thừa nhận, điều hòa hoạt động liên tục vẫn không đủ mát. Đóng cửa, kéo rèm khiến không gian luôn tối và bí. Việc cân bằng giữa ba yếu tố: chống nóng, giảm chói và giữ tầm nhìn thoáng lúc này trở thành bài toán khó giải. Chính vì thế, xu hướng sử dụng phim cách nhiệt nhà kính đang nổi lên như một lời giải thuyết phục.

Phim cách nhiệt nhà kính NanoX - Giải pháp chống nắng nóng hiệu suất cao

Thương hiệu NanoX ra đời dòng phim cách nhiệt hiệu suất cao với mong muốn mang phim cách nhiệt chính hãng đến gần hơn với người dùng. Đây là lý do NanoX tập trung phát triển sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý.

Với công nghệ Nano Ceramic X-Shield tiên tiến, NanoX sở hữu các dòng phim cách nhiệt nhà kính vượt trội về khả năng chống nóng mạnh mẽ, siêu trong suốt và độ bền dài hạn…

Cản nhiệt hiệu suất cao đến 90%: Phim cách nhiệt nhà kính NanoX cho khả năng cản nhiệt mạnh mẽ bằng cách hấp thụ và giải phóng nhiệt ngược lại môi trường bên ngoài.

Cản tia hồng ngoại đến 100%: Phim dán kính cách nhiệt NanoX không chỉ cản nhiệt bằng nguyên lý làm tối mà còn cản nhiệt bằng cách lọc bỏ triệt để tia hồng ngoại (IR) sinh nhiệt. Công nghệ này đồng thời cho phép NanoX có được những dòng phim dán kính chống nắng trong suốt nhưng hiệu quả cản nhiệt vẫn tốt.

Cản tia cực tím đến 100%: Tất cả các dòng phim NanoX đều cản tia UV 99%. Riêng dòng phim UV400 Skincare lọc 100% tia UV, bao gồm cả tia UVB & UVA có bước sóng cao nhất đến 400 nm và ánh sáng xanh 400 - 420 nm. Qua đây, thiết lập hàng rào chắn bảo vệ toàn diện cho sức khỏe người dùng.

Độ trong suốt cao: Độ trong suốt là điểm khác biệt của phim dán kính chống nóng NanoX so với thị trường chung. Tấm phim cùng lúc thoả mãn cả 2 yếu tố giữ tầm nhìn và cản nhiệt tốt. Đặc biệt, dòng phim cách nhiệt trong suốt Diamond View gần như không làm thay đổi tầm nhìn xuyên qua kính, mang đến tầm nhìn siêu thực.

Giảm chói loá: Phim dán kính chống nắng cửa sổ NanoX hỗ trợ điều tiết cường độ ánh sáng theo nhiều mức độ khác nhau, giúp hạn chế hiện tượng chói loá mắt khi ánh nắng chiếu trực tiếp.

Hạn chế nhìn trộm: Dán kính cách nhiệt NanoX giúp hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, tăng cường tính an ninh cho không gian sống. Điều này có được là nhờ ứng dụng chênh lệch ánh sáng giữa môi trường bên trong và ngoài kính.

Tăng cường an toàn kính: Một số dòng phim dán kính chống nóng NanoX sở hữu độ dày 3 mil. Lúc này, tấm phim đóng vai trò như một lớp màn bảo vệ giúp cố định các mảnh kính khi vỡ, giảm thiểu rủi ro và tăng tính an toàn cho công trình.

NanoX hiện có các dòng phim cách nhiệt nhà kính: Diamond View, UV400 Skincare, Ice-Con, Eco-Cool… bám sát từng nhu cầu khác nhau của người dùng.

Vì sao nên chọn dán phim cách nhiệt nhà kính thương hiệu NanoX?

Thương hiệu phim cách nhiệt NanoX tập trung vào cản nhiệt hiệu suất cao với cam kết cung cấp cho người dùng sản phẩm cách nhiệt thật, chất lượng thật với giá tốt. Điểm nổi bật của NanoX là sẵn sàng cùng người dùng kiểm chứng trực tiếp khả năng cản nhiệt thực tế trước khi quyết định mua.

Quy trình thi công được chuẩn hóa, chú ý từng mép cắt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Các dòng phim nhà kính NanoX bảo hành từ 3 - 15 năm. Đồng thời hãng cam kết xử lý sự cố trong vòng 48 giờ nếu phát sinh lỗi từ sản xuất hoặc thi công.

Ngoài sản phẩm và kỹ thuật, NanoX nhấn mạnh yếu tố dịch vụ. Đội ngũ tư vấn bám sát nhu cầu thực tế, hỗ trợ khảo sát tận nơi miễn phí và có thể dán thử để trải nghiệm trước. Hệ thống chăm sóc của NanoX hoạt động 24/7, tiếp nhận yêu cầu, hỗ trợ gần như mọi thời điểm, thể hiện đúng tinh thần "Tận tâm - Chuyên nghiệp".

