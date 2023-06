Phó Chủ tịch TP HCM chỉ đạo gấp rút gỡ vướng dự án của Địa ốc Sài Gòn 5

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường về các kiến nghị liên quan đến Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và dự án Khu Thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng (QL 50, quận 8).

Dự án dang dở của Địa ốc Sài Gòn 5

Theo đó, Phó Chủ tịch TP Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có ý kiến thẩm định giá trị đánh giá lại các khoản chi phí dở dang, thành phẩm, hàng tồn kho của công ty trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần… để trình UBND TP chậm nhất trong tháng 6-2023.

Về kiến nghị liên quan đến dự án Khu Thương mại Dịch vụ Căn hộ Bình Đăng, năm 2021, UBND TP đã có thông báo đề nghị Sở TN-MT cập nhật biến động tên đơn vị sử dụng đất là Địa ốc Sài Gòn 5 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, Sở TN-MT cho biết do Công an TP yêu cầu phải cung cấp hồ sơ liên quan một số mặt bằng do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-Công ty TNHH MTV quản lý, sử dụng, trong đó có khu đất thuộc dự án Khu Thương mại Dịch vụ Căn hộ Bình Đăng.

Cũng theo văn bản kết luận cuộc họp, Công an TP, Ban Nội chính Thành ủy đã thống nhất là với chỉ đạo của UBND TP đề nghị Sở TN-MT tiếp tục khẩn trương xem xét, giải quyết, kiến nghị của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV cũng như các nội dung đã chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND TP và báo cáo kết quả chậm nhất ngày 15-6-2023; không để chậm trễ làm ảnh hưởng hoặc giảm hiệu quả vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Về việc Địa ốc Sài Gòn 5 đề nghị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn hỗ trợ số tiền 58 tỉ đồng, ông Bùi Xuân Cường cho biết UBND TP không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, đề nghị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn với vai trò là chủ sở hữu phần vốn góp có trách nhiệm chủ động, có giải pháp phù hợp, tích cực, khả thi để xử lý đề nghị của Địa ốc Sài Gòn 5 về việc hỗ trợ cho công ty, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vì chưa hoàn tất các thủ tục và chưa được cập nhật tên thành công ty cổ phần mà dự án của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 5 không được cấp phép xây dựng phần thân, chưa được cấp phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai... Đến nay dự án đã trì trệ 7 năm, khiến công ty rơi vào tình trạng mất tính thanh khoản, không tiền trả nợ gốc và lãi ngân hàng, bị chuyển thành nợ xấu.