Lừa đảo xin cấp sổ đỏ, cầm tiền bỏ trốn

Ngày 22/7, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố đối với Bùi Thị Thanh Thúy.

Từ ngày 26/3/2022 đến ngày 25/1/2025, Bùi Thị Thanh Thúy liên tục đưa ra các thông tin thể hiện việc đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Nguyễn Đăng T. và bà Võ Thị L. (trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam (cũ) để cho 2 người này tin tưởng và chuyển khoản cho Thuý tổng số tiền hơn 340 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 4/12/2024, Thúy đã gửi qua Zalo của bà L. hình ảnh “Phiếu tiếp nhận và trả kết quả” đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hồ sơ của ông T. và bà L. do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam cấp.

Đến ngày 22/1/2025, Thúy tiếp tục gửi qua Zalo của bà L. hình ảnh “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ” mang tên vợ chồng bà.

Mặc dù đã gửi hình ảnh qua zalo, nhưng khi được vợ chồng bà L. nhiều lần hỏi để nhận sổ đỏ thì Thúy liên tục tìm lý do thoái thác và lẩn tránh.

Thấy có dấu hiệu bất thường, vợ chồng bà L. liên hệ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Lộc và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam (cũ) thì cả 2 nơi đều khẳng định không tiếp nhận hồ sơ nào liên quan.

Biết bị lừa, bà L. và ông T đã tố cáo lên cơ quan Công an. Ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Bùi Thị Thanh Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 21/7/2025, qua công tác xác minh, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Bùi Thị Thanh Thúy khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.