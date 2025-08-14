Một yếu tố quan trọng giúp Thế Giới Di Động (MWG) gia tăng lợi nhuận

Quý 2 vừa qua, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng đến hơn 41% so với cùng kỳ 2024, lên mức 1.658 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 73.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.205 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 54% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã chỉ ra một yếu tố giúp MWG cải thiện lợi nhuận. Theo đó, chiến lược mở rộng thần tốc từ năm 2019 đến 2022 giúp MWG nhanh chóng gia tăng độ phủ với khoảng 900 cửa hàng mới mỗi năm, qua đó củng cố vị thế và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, đi kèm với tăng trưởng là áp lực chi phí, đặc biệt là chi phí khấu hao phát sinh từ đầu tư lớn vào mặt bằng và trang thiết bị.

Từ năm 2023, khi MWG chủ động dừng mở rộng hệ thống, chi phí khấu hao bắt đầu có xu hướng giảm do nhiều cửa hàng bước vào giai đoạn cuối vòng đời tài sản. Trong nửa đầu năm, khấu hao ghi nhận 1000 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với cùng kỳ, phản ánh tác động tích cực từ chu kỳ tài sản. VCBS ước tính khoảng 800 cửa hàng của MWG sẽ hết khấu hao trong năm nay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 900 tỷ đồng chi phí, cải thiện biên lợi nhuận tích cực.

Cú hích kép cho mảng ICT

Từ đầu năm 2025, thị trường TMĐT Việt Nam chứng kiến làn sóng “thanh lọc” mạnh mẽ khi hơn 80.000 gian hàng rời bỏ sàn, chủ yếu do các quy định siết chặt về kê khai và nộp thuế cùng áp lực chi phí vận hành tăng, đặc biệt với các tài khoản cá nhân. Ngược lại, nhóm gian hàng chính hãng (Shop Mall) vẫn tăng trưởng mạnh, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thương hiệu uy tín.

Diễn biến này, cùng với nhu cầu nâng cấp laptop để đáp ứng yêu cầu phần cứng của Windows 11 (trong bối cảnh Windows 10 sẽ hết hỗ trợ từ tháng 10/2025) và yếu tố mùa vụ “back to school” cao điểm từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9, tạo ra cú hích kép cho doanh số laptop, đặc biệt ở phân khúc tầm trung – cao cấp.

VCBS cho rằng, đây là cơ hội lớn để các nhà bán lẻ như chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) vừa đẩy mạnh hiện diện online nhằm chiếm lĩnh thị phần TMĐT, vừa tận dụng sức mua công nghệ tăng mạnh trong mùa tựu trường.

Nhờ chiến lược tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả bán hàng, kiểm soát tồn kho và giảm áp lực cạnh tranh giá, MWG đã cải thiện biên lợi nhuận ròng lên 4,7% trong nửa đầu năm, tăng gần 1 điểm % so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong các quý tới.

Theo chiến lược 2030 mới công bố, MWG cho biết, chuỗi TGDĐ/ĐMX (MW) đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của MW 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

MWG sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn là hiện thực hóa hành trình IPO MW 2030. “IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư đồng hành cùng MW – với nền tảng vững chắc, tầm nhìn khu vực”, ban lãnh đạo MWG nhấn mạnh.

Bách Hóa Xanh chuyển trọng tâm sang tối ưu lợi nhuận

Với chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), ban lãnh đạo MWG đánh giá đây là thời điểm để BHX tăng tốc hiện thực hoá tầm nhìn 2030 và mục tiêu niêm yết. Thị trường thực phẩm và FMCGs Việt Nam có quy mô đến 60 tỷ USD, còn dư địa tăng trưởng rất lớn.

Sự gia tăng nhanh chóng của thế hệ người tiêu dùng mới với hành vi mua sắm mới đang định hình lại thị trường: khách hàng ưa chuộng sự thuận tiện, nhanh chóng và quan tâm đến an toàn sức khỏe. Điều này đang dẫn dắt xu hướng dịch chuyển từ kênh truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại.

VCBS kỳ vọng BHX sẽ tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong nửa cuối năm 2025 sau khi đẩy nhanh tốc độ mở mới trong nửa đầu năm, với 414 cửa hàng mới – vượt kế hoạch 400 cửa hàng cho cả năm. Sau giai đoạn chịu áp lực chi phí đầu tư lớn trong quý 1, chuỗi ước tính ghi nhận khoảng 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2, nhờ hiệu quả vượt trội của các cửa hàng miền Trung và biên lợi nhuận cải thiện.

Tháng 6/2025, số cửa hàng mở mới giảm xuống chỉ còn 6, phản ánh sự chuyển hướng sang tối ưu vận hành và nâng biên lợi nhuận ròng cho các điểm bán mới. Theo ước tính của VCBS, BHX có thể đạt 547 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025, với biên ròng khoảng 1,1%, được hỗ trợ thêm bởi mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm – giai đoạn đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của chuỗi.