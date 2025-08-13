The Ninety Complex khai mở phong cách sống chuẩn công dân toàn cầu

Ngay giữa Hà Nội, The Ninety Complex đang kiến tạo một chuẩn sống tương tự với không gian thông minh, đa công năng nằm ở trái tim thủ đô, nơi mỗi mét vuông đều mang trong mình giá trị sống và giá trị đầu tư bền vững.

Trái tim của thủ đô, nhịp đập của kết nối liên vùng

Từ Marina Bay Sands (Singapore), Hudson Yards (New York) tới One Hyde Park (London), các tổ hợp này không chỉ là nơi để ở mà tái định nghĩa lối sống hiện đại. Tại Hà Nội, tổ hợp The Ninety Complex tại 90 đường Láng mang nhiều điểm tương đồng về một tọa độ chiến lược hội tụ mạch giao thông trọng yếu.

Dự án nằm ở giao điểm của 3 đơn vị phường lớn Đống Đa, Thanh Xuân và Cầu Giấy, trung tâm của trung tâm, nơi mọi nhu cầu từ kinh doanh, mua sắm đến giải trí đều nằm trong tầm vài phút di chuyển. Từ The Ninety Complex, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới kết nối đa tầng: ga đường sắt trên cao, trạm xe bus, các trục huyết mạch nối liền sân bay Nội Bài, khu hành chính và trung tâm văn hóa. Đây chính là mô hình "walkable city" - thành phố có thể đi bộ, vốn là chuẩn sống được đánh giá cao ở các đô thị hàng đầu thế giới. Với mô hình này, các cư dân đô thị không phải mất hàng giờ cho việc di chuyển, từ đó có thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Trên thị trường, những dự án nội đô ở vị trí "hiếm có khó tìm" này luôn được săn lùng. Theo Knight Frank, quỹ đất phát triển mới tại các khu trung tâm ở nhiều thủ đô lớn gần như đã cạn kiệt, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng nguồn cung, khiến giá bất động sản nội đô liên tục tăng. Báo cáo Prime Global Cities Index Q2/2024 ghi nhận giá BĐS hạng sang tại nhiều thành phố lớn tăng trung bình 3 - 5%/năm, với một số thị trường đạt trên 7%.

The Ninety Complex chính là một ví dụ điển hình cho nguyên tắc trên, khi vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp, vừa bảo toàn giá trị đầu tư dài hạn.

Thành phố thu nhỏ - Trải nghiệm phong cách sống chuẩn quốc tế trong tầm tay

Nếu Hudson Yards có The Vessel, Marina Bay Sands có bể bơi vô cực nhìn ra vịnh, thì The Ninety Complex mang đến một bể bơi nước mặn 4 mùa, ứng dụng công nghệ điện phân muối, đặt ở tầng 3 như một dấu ấn thượng lưu ngay giữa Hà Nội. Kề bên là khu jacuzzi thư giãn, phòng gym - yoga với thiết bị chuẩn quốc tế, sky garden rợp bóng cây xanh, thư viện số, không gian vui chơi cho trẻ em và quầy bar thời thượng. Mỗi không gian đều được tính toán để không chỉ phục vụ nhu cầu chức năng, mà còn truyền cảm hứng sống, làm việc và tận hưởng.

Mô hình Business Suite tại đây được thiết kế như những không gian đa năng ở Tokyo hay Seoul, linh hoạt chuyển đổi giữa chỗ ở, văn phòng cá nhân hay không gian sáng tạo. Cư dân có thể bắt đầu buổi sáng với một cuộc họp trực tuyến trong phòng, thư giãn giữa trưa tại bể bơi hoặc sky garden và kết thúc ngày bằng bữa tối cùng bạn bè trong không gian lounge sang trọng.

Tòa nhà tích hợp hệ thống Smart Living 1 chạm, tiêu chuẩn tương đương các smart city ở Dubai hay Singapore như điều khiển ánh sáng, điều hòa, rèm cửa, bình nóng lạnh, được cài đặt theo nhu cầu của gia chủ thông qua ứng dụng trên điện thoại cá nhân; an ninh 3 lớp với nhận diện khuôn mặt, chuông hình đàm thoại hai chiều và camera giám sát 24/7. Đây chính là là một nền tảng sống thông minh, nơi công nghệ phục vụ từng khoảnh khắc của cuộc sống bên trong mỗi căn hộ đa chức năng Business Suite.

Cơ hội đầu tư, khai thác ngay và sinh lời bền vững

Trên thị trường bất động sản quốc tế, các căn hộ studio tại vị trí trung tâm luôn nằm trong danh mục "cash cow" (sản phẩm mang lại dòng tiền ổn định). Theo CBRE, tỷ lệ lấp đầy phân khúc căn hộ nhỏ tại các đô thị lớn thường duy trì trên 90%, trong khi giá thuê dự kiến tăng trung bình 2,5 - 3%/năm trong giai đoạn 2024 - 2026. Theo đánh giá, tại quận Đống Đa cũ nơi nổi danh là "siêu quận" do có mật độ cư dân cao nhất thủ đô, con số này đang duy trì ổn định nhiều năm, nhờ nhu cầu lớn từ giới trẻ đi làm, chuyên gia nước ngoài và sinh viên các trường đại học hàng đầu.

The Ninety Complex thiết kế tối ưu các căn studio từ 32,15 – 38,53m đầy đủ công năng. Tháng 8 này, chủ đầu tư tung ra chính sách ưu đãi mạnh: chỉ cần 30% vốn ban đầu (khoảng 1,2 tỷ đồng), hỗ trợ vay ưu đãi lãi suất 0% lên tới 21 tháng, ưu đãi tiền thuê 10 triệu đồng trong 12 tháng. Sau khi bàn giao, khách hàng lưu trú hoặc tự kinh doanh tạo dòng tiền.

Dự án dự kiến bàn giao ngay trong quý III/2025, nhà đầu tư có thể nhận chìa khóa và khai thác ngay. Đây là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa dòng tiền, giảm thiểu rủi ro và tận dụng được sức nóng của thị trường cho thuê nội đô.

Sở hữu sản phẩm studio tại The Ninety Complex, nhà đầu tư được hưởng cùng lúc 3 lợi thế dòng tiền, bao gồm: được hỗ trợ tiền thuê đều đặn mỗi tháng trong 12 tháng, đồng thời nhận thêm lợi nhuận trực tiếp khai thác sản phẩm; không chỉ hưởng nguồn lợi kép từ cho thuê, chủ nhân căn studio còn được hỗ trợ lãi suất 0% tới 70% giá trị sản phẩm hoặc chọn phương án thánh toán sớm để hưởng chiết khấu 7% giá trị sản phẩm.

The Ninety Complex không chỉ là một dự án bất động sản, mà là tuyên ngôn của một chuẩn sống toàn cầu ngay giữa trung tâm Hà Nội, tiện ích và công nghệ chạm tới tiêu chuẩn thế giới và cơ hội đầu tư bền vững và tối ưu.

Đó là lý do vì sao giữa muôn vàn lựa chọn, những căn studio tại đây đang trở thành điểm hẹn của những người trẻ bản lĩnh, những nhà đầu tư sắc bén và những chủ nhân khao khát một không gian sống linh hoạt, bền vững và đầy cảm hứng.