Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Công điện có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Thủ tướng có yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500.

Đồng thời, nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2025.

Trước đó vào ngày 29/5, tại Công điện số 78, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực xây dựng.

Theo chủ trương, trong lĩnh vực này, cần cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị.

Vào đầu tháng 8, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là cấp phép xây dựng.

Theo Thủ tướng, khi khu đất đã có quy hoạch phân khu, có quy định rõ về tỷ lệ xây dựng, cây xanh, chiều cao, khoảng cách giữa các công trình thì người dân được quyền xây theo đúng các thông số này mà không cần xin giấy phép.