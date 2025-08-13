Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Xây dựng

13-08-2025 - 15:19 PM | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổng kết đánh giá việc thực hiện miễn giấy phép xây dựng, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi thí điểm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Xây dựng- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Công điện có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Thủ tướng có yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500.

Đồng thời, nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2025.

Trước đó vào ngày 29/5, tại Công điện số 78, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực xây dựng.

Theo chủ trương, trong lĩnh vực này, cần cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị.

Vào đầu tháng 8, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là cấp phép xây dựng.

Theo Thủ tướng, khi khu đất đã có quy hoạch phân khu, có quy định rõ về tỷ lệ xây dựng, cây xanh, chiều cao, khoảng cách giữa các công trình thì người dân được quyền xây theo đúng các thông số này mà không cần xin giấy phép.

Loạt “tay to” bất động sản chuyển hướng làm sân bay: Masterise đến Gia Bình, T&T triển khai tại Quảng Trị, bất ngờ một tập đoàn phủ sóng cả 3 miền chỉ trong 7 nămLoạt “tay to” bất động sản chuyển hướng làm sân bay: Masterise đến Gia Bình, T&T triển khai tại Quảng Trị, bất ngờ một tập đoàn phủ sóng cả 3 miền chỉ trong 7 năm

Làn sóng các “ông lớn” tư nhân đổ vốn vào hạ tầng hàng không đang lan rộng, từ xây mới đến mở rộng các sân bay trên khắp cả nước.

Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group Nổi bật

Sáng nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng

Sáng nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng Nổi bật

The Ninety Complex khai mở phong cách sống chuẩn công dân toàn cầu

The Ninety Complex khai mở phong cách sống chuẩn công dân toàn cầu

15:30 , 13/08/2025
TP.HCM khởi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

TP.HCM khởi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

14:29 , 13/08/2025
Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

14:27 , 13/08/2025
Móng Cái bứt tốc – Vera Diamond City đón đầu xu hướng sống mới vùng Đông Bắc

Móng Cái bứt tốc – Vera Diamond City đón đầu xu hướng sống mới vùng Đông Bắc

13:30 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên