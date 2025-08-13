Sáng nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng

Ảnh minh họa.

Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng, ngày 13/8/2025 (thứ Tư) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.

Theo văn bản, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, địa điểm diễn ra tại Trụ sở Chính phủ và Trụ sở Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ gồm có:

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Lãnh đạo Ban Chiến lược kinh tế Trung ương.

Lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội: Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Cùng các chuyên gia: TS. Cấn Văn Lực, GS. Hoàng Văn Cường, TS. Võ Chí Thành.

Dự tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm có:

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mời Lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng dự họp tại điểm cầu địa phương.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM dự họp trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp & Môi trường chuẩn bị 50 bộ tài liệu, báo cáo phát tại Trụ sở Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan, địa phương dự họp được yêu cầu tham dự đúng thành phần, cử 01 cán bộ đi cùng lãnh đạo đến điểm cầu Trụ sở Chính phủ.

Được biết, trước đó ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Sau gần một năm triển khai, Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều thủ tục hành chính đã được cải cách, đổi mới; nội dung quản lý nhà nước được cập nhật theo yêu cầu phát triển, góp phần giải phóng nguồn lực cho đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về giàu mạnh, văn minh, nhiều Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đặt ra định hướng lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng thể chế liên quan đến quản lý đất đai. Do vậy, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 1 năm thi hành Luật Đất đai, làm cơ sở chính trị cho việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.







