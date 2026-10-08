Phố cổ có Trung tâm Công nghiệp văn hóa đầu tiên, Cửa Nam đón 10/10 bằng loạt công trình mới

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 8/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức khởi công Dự án cải tạo, sửa chữa địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà – một bước quan trọng để từng bước hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, Đồng Xuân - Bắc Qua là một khu vực rất đặc biệt của phố cổ Hà Nội. Nơi đây không chỉ có truyền thống giao thương lâu đời mà còn hội tụ nhiều lớp giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị.

Trong quá trình quản lý và phát triển khu phố cổ, một trong những điều phường luôn trăn trở là: làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại; để di sản có thể gặp gỡ sáng tạo, văn hóa có thể tạo ra những sản phẩm mới, những trải nghiệm mới và đóng góp thiết thực hơn cho đời sống của người dân cũng như sự phát triển của địa phương.

Phối cảnh Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua

Từ mong muốn đó, ý tưởng hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua đã từng bước được nghiên cứu và cụ thể hóa. Ông Tùng bày tỏ mong muốn, dự án không chỉ cải tạo hai công trình mà sẽ hình thành một không gian được tổ chức với những chức năng khác nhau nhưng có sự kết nối và bổ trợ cho nhau, để từng bước hình thành một điểm đến văn hóa, sáng tạo mới trong lòng khu phố cổ, một không gian văn hóa có sức sống thực sự.

Đó là nơi những giá trị lịch sử, văn hóa của khu phố cổ được kể lại bằng những cách thức mới; nơi nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, những người làm công nghiệp văn hóa và đặc biệt là những người trẻ có thể gặp gỡ, sáng tạo và cùng tạo ra những sản phẩm mới...

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng phát biểu tại lễ khởi công

Theo ông Trịnh Hoàng Tùng, công trình cũng là nơi người dân và du khách có thể đến để trải nghiệm, tìm hiểu và cảm nhận sâu hơn về văn hóa Hà Nội; từ đó tạo thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Gìn giữ một đô thị có bề dày lịch sử không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên. Điều quan trọng là chúng ta biết trân trọng những giá trị đã được trao lại, đồng thời tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp, sáng tạo và truyền lại cho các thế hệ sau”, Chủ tịch phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

Nâng cao chất lượng giáo dục, không gian đô thị



Cùng ngày, phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Lễ khánh thành công trình Trường Mầm non Quang Trung; Lễ gắn biển công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc; và Lễ khởi công Dự án “Tăng diện tích cây xanh thảm cỏ nhằm giảm phát thải trên các tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam”, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lễ khánh thành công trình Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: H.T.

Trường Mầm non Quang Trung (tại số 43 phố Quang Trung) được khánh thành, với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng hệ thống phòng học, phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, tạo không gian học tập khang trang, các phòng chức năng hiện đại, sân chơi thoáng mát và trang thiết bị đạt chuẩn, phục vụ tốt việc học tập của học sinh và các hoạt động của nhà trường.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại lễ khởi công Dự án “Tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ nhằm giảm phát thải trên các tuyến phố trên địa bàn phường. Ảnh: PV.

Dịp này, phường Cửa Nam cũng khởi công Dự án “Tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ nhằm giảm phát thải trên các tuyến phố trên địa bàn”.

Lãnh đạo phường nêu rõ, phường nằm ở khu vực trung tâm của Thủ đô, có mật độ xây dựng cao, tập trung nhiều tuyến phố, công trình kiến trúc và không gian có giá trị, vì thế, cùng với yêu cầu chỉnh trang đô thị, việc gia tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng không gian công cộng ngày càng trở nên cần thiết.

Dự án sẽ được triển khai trên 11 tuyến phố trên địa bàn với các hạng mục chính: cải tạo, chỉnh trang các dải bồn cây hiện có; trồng bổ sung các dải cây xanh, bồn hoa; lắp đặt hệ thống bảo vệ bồn cây và chiếu sáng cảnh quan; cải tạo, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè tại các khu vực triển khai.

Trụ sở UBND phường Cửa Nam tại số 102 phố Hai Bà Trưng. Ảnh: TP.