Phó Cục trưởng Cục Thuế: Theo dõi dòng tiền real-time sẽ phát hiện ngay doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Chiều 19/11, Hội thảo "Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn" do Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, VnEconomy phối hợp cùng NAPAS tổ chức.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết ngành thuế đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nói chung, đặc biệt nhóm hộ kinh doanh đang thực hiện công tác khai thuế khoán để chuyển sang kê khai.

Trong chiến dịch 60 ngày đêm, ông Sơn cho biết ngành thuế cần nhiều hình thức hỗ trợ mang tính khép kín, từ các nhà cung cấp giải pháp phần mềm kế toán đến khâu kê khai thuế và cả các vấn đề liên quan đến thanh toán.

Theo ông Sơn, việc thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hay bằng QR Code, QR Payment hiện nay đều rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi thứ phải xuất phát từ quy định pháp luật, thực tiễn và mong muốn của ngành thuế khi đóng vai trò cầu nối giữa trung gian thanh toán với hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp.

Trước hết, đứng về phía người nộp thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định rằng một xã hội hướng đến công bằng, minh bạch thì hoạt động của các hộ kinh doanh và các thành phần kinh tế cũng phải minh bạch. Đối với doanh nghiệp, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã thuận lợi từ lâu, cùng quy định pháp luật về chuyển khoản và sử dụng hóa đơn đối với các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, đã rất rõ ràng.

Hiện nay, với các hộ tiểu thương, người dân kinh doanh hàng hóa, muốn minh bạch cũng có nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, QR Payment giúp họ không cần ghi chép sổ sách, chỉ bán hàng và thu tiền; cuối ngày xác định được dòng tiền rõ ràng, không nhập lẫn. Đây là nền tảng để cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tạo ra sự công bằng, minh bạch trong kinh doanh thông qua các giao dịch được công khai.

Vấn đề còn lại là hạch toán, ông Sơn cho biết cơ quan thuế sẽ hỗ trợ người nộp thuế thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ trên phạm vi quốc gia. Khi tất cả các ngành đều kết nối dữ liệu, từ thông tin hoạt động kinh doanh đến các dữ liệu liên quan khác, cơ quan thuế sẽ có điều kiện hỗ trợ tốt hơn.

Thứ nhất là tờ khai gợi ý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ để giúp họ giảm chi phí tuân thủ, giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ. Thứ hai là kết nối với hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có QR Payment, tạo ra kênh rất hữu ích.

"Tới đây, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ hướng tới đăng ký mã tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch của mình", ông Sơn cho biết.

Về phía quản lý nhà nước, với dòng tiền theo thời gian thực (real time), lãnh đạo Cục Thuế cho biết có thể xác định doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong buôn bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần sự kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Tổ chức tín dụng và các luật liên quan.

"Cơ quan thuế cần phát hiện sớm các hoạt động có dấu hiệu vi phạm và phối hợp với các cơ quan khác để bảo vệ nguồn hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ đầu vào của sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ khỏi các hóa đơn của doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm. Việc xác định dòng tiền là cực kỳ quan trọng", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông cho rằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người dân, doanh nghiệp có cơ hội sử dụng cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm thời gian và chi phí tuân thủ.

"Chúng tôi mong muốn rằng, ở góc độ quản lý nhà nước nhưng cũng là cầu nối với hộ kinh doanh, chi phí khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng như QR Payment cần ở mức thấp nhất. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp QR Payment để giới thiệu tới hộ kinh doanh và doanh nghiệp, với mong muốn giảm chi phí tuân thủ một cách tối đa, đúng định hướng các đề án và chỉ đạo từ Trung ương nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông đề xuất.