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Phó Đức Nam và kịch bản lừa đảo qua "sàn chứng khoán quốc tế"

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Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, Phó Đức Nam (tên gọi khác là Mr Pips; trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) quen 1 đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 2 sau đó bàn bạc, thống nhất để đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (có liên kết, sử dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế).

Những trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, bản chất các trang web trên đều đã lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường, nên tiền đầu tư của khách hàng thực chất “trôi” vào nhóm admin.

Để lừa đảo, Phó Đức Nam lập 81 công ty, trong đó có 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để thực hiện ký kết hợp đồng thuê máy chủ, 49 công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng…

Cơ quan điều tra xác định, để dụ dỗ được khách hàng tham gia đầu tư sàn chứng khoán do mình tạo lập, Phó Đức Nam lập các tài khoản mạng xã hội gồm 2 tài khoản Facebook (1 tài khoản “Phó Đức Nam (Mr Pips)” và 1 tài khoản tên là “Phó Đức Nam"), 1 tài khoản Tiktok (là “Mr.pips”), 1 tài khoản Telegram (“@PipsO811"). Qua các tài khoản trên, Nam cùng một số nhân viên của bộ phận marketing đăng các bài viết, video thể hiện cuộc sống thành đạt, từ việc đầu tư chứng khoán quốc tế, thị trường ngoại hối, cho đến đưa ra lời khuyên cho những người theo dõi. Khi có người xem nhắn tin, kết bạn, nhờ tư vấn thì Nam hoặc nhân viên quản lý tài khoản sẽ trả lời và dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngoài 60 vụ việc lừa đảo các nhà đầu tư theo hình thức như trên, còn có 859 vụ việc khác mà các bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 1.467 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 106 đối tượng, riêng Phó Đức Nam bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".


Theo Đỗ Trung

Sài Gòn Giải phóng

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