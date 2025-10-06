Phố Hàng Mã ảm đạm, tiểu thương vội vã bê đồ tránh mưa đêm Trung thu
Cơn mưa tối Trung thu khiến tiểu thương Hàng Mã (Hà Nội) vội vàng dọn hàng, che chắn sản phẩm, không khí buôn bán trở nên ảm đạm.
Nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu truyền thống bằng giấy, bóng kính,... phải che phủ kỹ lưỡng để tránh hư hại.
VTC News