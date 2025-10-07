Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Không thể để “mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng"

Sáng ngày 7/10, Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức Hội thảo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề "Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số".

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cảm ơn ban tổ chức đã đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng trong suốt 5 năm qua thông qua sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam.

Ông nói, nếu không có truyền thông đồng hành thì chắc chắn Việt Nam hiện nay không có 87% người trưởng thành dùng tài khoản ngân hàng. Đây là điều then chốt, vì không có tài khoản thì không làm được gì cả. Để người dân mở tài khoản, bên cạnh việc ngành ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt, tiện lợi, còn cần người dân hiểu, đồng hành, hưởng ứng. Truyền thông là một trong những yếu tố giúp NHNN làm được điều đó.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Khi đề cập tới các dịch vụ thanh toán công cộng, Phó Thống đốc cũng trăn trở: "Nói gì thì nói, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà lên tàu điện, mỗi tuyến vẫn phải đeo một cái thẻ ở cổ thì đó là chưa thực hiện được trọng trách, trách nhiệm của chúng ta với người dân".



Ông yêu cầu các ngân hàng cần tăng cường hợp tác để xử lý, tích hợp sao cho các phương tiện thanh toán hiện có có thể được sử dụng trong giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện và các phương tiện khác.

Từ năm 2017, Trung Quốc đã ứng dụng thanh toán qua di động để đi tàu điện ngầm. Ở Nhật Bản, ngoài việc thanh toán vé tàu điện, ứng dụng qua mobile còn thanh toán được vé xe buýt, thậm chí mua được một số hàng hóa thông thường.

Hiện chúng ta có thể tự hào nói rằng, nếu xét về dịch vụ thanh toán, Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát triển, đặc biệt là về thanh toán tự động - không kém gì các nước tiên tiến. Cơ hội dành cho chúng ta luôn luôn có. Với số lượng lớn người dân sử dụng tàu điện và phương tiện công cộng, đây là một xu thế lớn, ngành ngân hàng cần tập trung xử lý vấn đề này.

Các giải pháp phải bảo đảm "tiện, lợi, chi phí hợp lý". Không thể để "mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng ghi nhận, tại hội thảo, nhiều ý kiến đã phác họa bức tranh tổng thể về ngành ngân hàng và dịch vụ thanh toán trong thời gian tới, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất thiết thực để giải quyết các vấn đề đặt ra. Ngành dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán đang đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng rất mạnh. Như đối với NAPAS, có ngày giá trị giao dịch lên tới 120.000 tỷ đồng, tương đương 6 tỷ USD - con số trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Cuối cùng, ông đề nghị các ngân hàng và đơn vị liên quan cần tiếp tục đồng hành để người dân sử dụng dịch vụ tốt nhất. Vì suy cho cùng, nói trời nói biển gì thì kết quả cuối cùng vẫn là để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách tiện lợi, chi phí hợp lý nhất. Nếu nói hay, nói giỏi mà không ai dùng thì cũng bằng không.