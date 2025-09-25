Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phó Thủ tướng có “đề nghị kép” với Binance: Mở trụ sở ở Đà Nẵng, CEO làm cố vấn trung tâm tài chính Việt Nam

25-09-2025 - 10:02 AM | Doanh nghiệp

Chính phủ Việt Nam bày tỏ mong muốn các sàn tiền số hàng đầu thế giới tham gia vào quá trình phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng có “đề nghị kép” với Binance: Mở trụ sở ở Đà Nẵng, CEO làm cố vấn trung tâm tài chính Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với Tổng giám đốc Binance. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với các tập đoàn hàng đầu về tài sản số và bất động sản như: Bybit, Binance và Emaar. 

Tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance – nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phó Thủ tướng cũng mời ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Binance và UBND TP. Đà Nẵng cũng ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số.

Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, xử lý hơn 16 tỷ USD mỗi ngày và đã đạt tổng khối lượng giao dịch trên 100 nghìn tỷ đô la vào năm 2024. Theo CoinMarketCap, Binance hiện đang phục vụ hơn 280 triệu người dùng toàn cầu. Sàn hiện cũng đang niêm yết hơn 400 đồng tiền số.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng gặp Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE. Tại đây, Tổng Giám đốc Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Bybit tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số.

Phó Thủ tướng cũng gặp gỡ Emaar Properties - tập đoàn bất động sản hàng đầu có hiện diện tại 15 quốc gia với nhiều công trình nổi tiếng, như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa và Trung tâm Thương mại cấp toàn cầu Dubai Mall.

Tại buổi gặp, Giám đốc điều hành Emaar Properties mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam và cho biết sẽ sớm bố trí đoàn công tác tới Việt Nam để nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khuyến khích Emaar tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Phan Trang

