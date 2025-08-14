Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ, ngành về một số nội dung quan trọng của Luật Chứng khoán

Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn tuân thủ đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo đã được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, trong đó có 23/24 thành viên Chính phủ đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị định. 1/24 thành viên Chính phủ chưa có ý kiến khác. Có 3 thành viên Chính phủ có ý kiến khác (tổng số 7 ý kiến khác). Trong số 7 ý kiến khác, Bộ Tài chính tiếp thu 04 ý kiến, giải trình 3 ý kiến.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến về điểm đ khoản 3 Điều 1 dự thảo liên quan đến việc sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; về điều khoản chuyển tiếp để làm rõ doanh nghiệp không còn quyền tự điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau khi nghị định này có hiệu lực thi hành; tiếp thu ý kiến về khoản 12 Điều 1 dự thảo, khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định theo hướng không dẫn chiếu "tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng" và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính cũng giải trình cụ thể đối với 3 ý kiến: Đề nghị không bãi bỏ quy định cho phép Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty đại chúng tự quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia vào mô hình đối tác bù trừ trung tâm với vai trò thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở; khoản 83 Điều 1 dự thảo (nội dung sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 293, khoản 5 Điều 293) chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 134, khoản 9 Điều 70 Luật các tổ chức tín dụng 2024 và đề nghị chỉnh lý theo hướng quy định này không áp dụng đối với công ty đại chúng là tổ chức tín dụng để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Sau khi nghe báo cáo, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nêu ý kiến đối với nội dung giải trình của Bộ Tài chính về quyền quyết định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; vấn đề rủi ro khi ngân hàng thương mại tham gia thanh toán bù trừ… Đại diện Bộ Tài chính trao đổi lại với Ngân hàng Nhà nước về các nội dung nêu trên.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư pháp cũng phát biểu về các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tinh thần, các quy định phải bảo đảm quyền kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán phải dựa trên cơ sở nền tảng là sức sống của nền kinh tế, của doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo cụ thể về các nội dung: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; ngân hàng thương mại làm thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); tổ chức tài chính bảo lãnh trái phiếu; tài khoản giao dịch.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa về kỹ thuật, hoàn chỉnh dự thảo; phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định.