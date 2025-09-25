Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình làm việc với hai sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Tại buổi làm việc Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, Tổng Giám đốc Bybit công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng chúc mừng thành công của Bybit, nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Tổng Giám đốc Bybit - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance – nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng



Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng.