Phó Thủ tướng yêu cầu dự báo chính xác về cơn bão số 5 Kajiki

Chiều 22-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp với một số địa phương gồm: TP Huế, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 (Kajiki).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 5 hình thành nhanh từ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), có hoàn lưu rộng, dự báo phức tạp, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.



Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hồ, đập thủy lợi, thủy điện. Bộ Công Thương có trách nhiệm điều tiết các hồ đập thuộc phạm vi quản lý, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường để vận hành liên hồ hiệu quả; cùng với đó phương án di dân phải cụ thể: trường hợp nào di dân, lực lượng nào tham gia, di chuyển dân tới đâu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tại các địa phương, phương châm "bốn tại chỗ" không chỉ là con người và phương tiện, mà còn phải dự trữ đầy đủ: Lương thực, thuốc men, nước uống, vật tư thiết yếu, điện, thông tin liên lạc. Đặc biệt, phải chuẩn bị theo từng cụm dân cư ở vùng sâu, vùng xa, nơi một xã có khi rộng hơn cả một huyện đồng bằng, dễ bị cô lập khi bão lũ xảy ra.

Bão số 5 di chuyển nhanh, liên tục tăng cường độ khi vào Biển Đông

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khi bão di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ, khoảng ngày 24-8 khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo, bão số 5 sẽ duy trì cường độ cấp 11-12, giật 16 khi tiến sát đất liền Việt Nam. Ngày 25-8, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Huế.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, đặc điểm của bão số 5 là di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, chu kỳ hoạt động ngắn (hơn 3 ngày so với trung bình khoảng 6-7 ngày) nên cường độ tăng liên tục cho đến khi vào đất liền. Vùng gió mạnh cấp 10 có bán kính khoảng 170 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9.

Từ ngày 24-8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-15, sóng cao từ 4-7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.