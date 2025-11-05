Phó tổng nghìn tỷ nhà bầu Hiển gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, đi công tác cũng tranh thủ "độ body"

Không chỉ nổi tiếng là doanh nhân trẻ tài năng, cậu cả nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SHS - còn nhiều lần gây sốt với visual điển trai, thần thái. Mới đây, thiếu gia Hà thành lại tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng loạt ảnh tập luyện trong phòng gym với body cực săn chắc.

Trong loạt ảnh, nam doanh nhân diện áo ba lỗ xanh navy, khoe bắp tay rắn rỏi và vóc dáng săn chắc chẳng kém vận động viên chuyên nghiệp. Góc chụp khéo léo làm nổi bật cơ bắp và vẻ khỏe khoắn của "phó tổng nghìn tỷ" nhà bầu Hiển, người vốn quen với những bộ vest chỉn chu và các cuộc họp căng thẳng. Hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác nước ngoài mới đây của Đỗ Quang Vinh, cho thấy ngay cả khi đi làm việc, anh vẫn dành thời gian để tập luyện, chăm sóc body cực phẩm của mình.

Bên dưới bài đăng, dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận khen ngợi: "Đẹp trai, giỏi giang mà body cũng xịn thế này thì ai đọ nổi!", "Phó chủ tịch mà cứ như dân thể hình", "Đúng chuẩn doanh nhân thế hệ mới - phong độ từ công việc đến vóc dáng"...

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp vững vàng và phong thái điềm đạm, Đỗ Quang Vinh còn được yêu mến bởi lối sống năng động, tích cực. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị - lúc là những chuyến công tác, khi là buổi tập gym hay khoảnh khắc chơi đùa cùng con nhỏ.

Chẳng cần lời nói cầu kỳ, chỉ vài tấm hình trong phòng gym cũng đủ khiến dân tình thấy rõ tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực mà người thừa kế nhà bầu Hiển luôn theo đuổi.