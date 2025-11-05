Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó tổng nghìn tỷ nhà bầu Hiển gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, đi công tác cũng tranh thủ "độ body"

05-11-2025 - 15:06 PM | Lifestyle

Không còn là những hình ảnh trong phòng họp hay sự kiện sang trọng, lần này Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh khiến dân tình bất ngờ với body săn chắc, phong độ trong phòng gym.

Không chỉ nổi tiếng là doanh nhân trẻ tài năng, cậu cả nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SHS - còn nhiều lần gây sốt với visual điển trai, thần thái. Mới đây, thiếu gia Hà thành lại tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng loạt ảnh tập luyện trong phòng gym với body cực săn chắc.

Trong loạt ảnh, nam doanh nhân diện áo ba lỗ xanh navy, khoe bắp tay rắn rỏi và vóc dáng săn chắc chẳng kém vận động viên chuyên nghiệp. Góc chụp khéo léo làm nổi bật cơ bắp và vẻ khỏe khoắn của "phó tổng nghìn tỷ" nhà bầu Hiển, người vốn quen với những bộ vest chỉn chu và các cuộc họp căng thẳng. Hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác nước ngoài mới đây của Đỗ Quang Vinh, cho thấy ngay cả khi đi làm việc, anh vẫn dành thời gian để tập luyện, chăm sóc body cực phẩm của mình. 

Phó tổng nghìn tỷ nhà bầu Hiển gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, đi công tác cũng tranh thủ

Bên dưới bài đăng, dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận khen ngợi: "Đẹp trai, giỏi giang mà body cũng xịn thế này thì ai đọ nổi!", "Phó chủ tịch mà cứ như dân thể hình", "Đúng chuẩn doanh nhân thế hệ mới - phong độ từ công việc đến vóc dáng"...

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp vững vàng và phong thái điềm đạm, Đỗ Quang Vinh còn được yêu mến bởi lối sống năng động, tích cực. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị - lúc là những chuyến công tác, khi là buổi tập gym hay khoảnh khắc chơi đùa cùng con nhỏ.

Chẳng cần lời nói cầu kỳ, chỉ vài tấm hình trong phòng gym cũng đủ khiến dân tình thấy rõ tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực mà người thừa kế nhà bầu Hiển luôn theo đuổi. 

Phó tổng nghìn tỷ nhà bầu Hiển gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, đi công tác cũng tranh thủ

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ

Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ Nổi bật

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm Nổi bật

Nữ ca sĩ duy nhất trong lịch sử Việt Nam dám làm điều này tại Hà Nội

Nữ ca sĩ duy nhất trong lịch sử Việt Nam dám làm điều này tại Hà Nội

14:58 , 05/11/2025
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

14:34 , 05/11/2025
Lamborghini Temerario nhận đặt hàng tại Việt Nam: Giá từ gần 19,6 tỷ đồng, mạnh 907 mã lực, ra mắt ngay đầu năm sau

Lamborghini Temerario nhận đặt hàng tại Việt Nam: Giá từ gần 19,6 tỷ đồng, mạnh 907 mã lực, ra mắt ngay đầu năm sau

14:32 , 05/11/2025
Tài sản lớn nhất cuộc đời NSND Công Lý

Tài sản lớn nhất cuộc đời NSND Công Lý

14:30 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên