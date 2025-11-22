Phổ Yên trên bản đồ mới: Từ trung tâm công nghiệp đến điểm đến đô thị hóa bền vững

Bản đồ kinh tế - đô thị của tỉnh đang được vẽ lại với tốc độ chưa từng có, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi công nghiệp - dân cư - hạ tầng giao thoa, tạo động lực bứt phá cho toàn địa phương.

Bức tranh công nghiệp Thái Nguyên - Gam màu mới của tăng trưởng và hội nhập

Giai đoạn 2021-2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của hệ thống KCN tại Thái Nguyên với tốc độ mở rộng chưa từng có trong lịch sử phát triển địa phương. Diện tích các KCN từ mức 1.420 ha năm 2021 đã tăng lên hơn 6.400 ha trong năm 2025, tương ứng mức tăng 351%.

Cùng với đó, số lượng KCN cũng tăng từ 6 lên 19, trong đó 12 KCN đã được thành lập và 6 KCN đang vận hành, trở thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Thái Nguyên đang dịch chuyển từ "điểm đến sản xuất" sang vai trò của một trung tâm công nghiệp có sức cạnh tranh rõ rệt trong khu vực, đặc biệt khi so với các tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh hay Hải Phòng.

Mạng lưới cụm công nghiệp (CCN) cũng tăng trưởng về cả quy mô và chất lượng, đạt 68 cụm với tổng diện tích hơn 2.700 ha, tỷ lệ lấp đầy tăng từ 44% lên 56% chỉ sau 4 năm. Sự phát triển song song của KCN và CCN góp phần tạo ra cấu trúc sản xuất đa tầng, giúp Thái Nguyên không chỉ thu hút các doanh nghiệp FDI, mà còn xây dựng nền tảng bền vững cho các ngành công nghiệp hỗ trợ - yếu tố then chốt để gia tăng giá trị sản xuất và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu linh kiện.

Hướng đi của Thái Nguyên trở nên rõ nét hơn khi địa phương ưu tiên phát triển mô hình công nghiệp sạch và công nghệ cao trong chiến lược thu hút đầu tư. Cách tiếp cận này cho thấy tỉnh không dựa vào lợi thế quỹ đất giá rẻ mà chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng, môi trường đầu tư và tiêu chuẩn vận hành tại các khu công nghiệp.

Làn sóng 95.000 lao động đổ về KCN - Kích hoạt chu kỳ đô thị hóa mới

Tính đến cuối tháng 10/2025, các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang thu hút gần 95.000 lao động (tăng thêm hơn 13.000 lao động so với đầu năm). Toàn tỉnh hiện có hơn 13.500 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng mạnh sau sáp nhập địa giới hành chính từ tháng 7/2025). Ngành công nghiệp - xây dựng, trong đó các KCN là động lực chính đã góp phần quan trọng giúp GRDP 9 tháng đầu năm 2025 tăng 7,01% so với cùng kỳ.

Loạt khu công nghiệp có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại Thái Nguyên tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Mỗi năm tỉnh Thái Nguyên thu hút thêm khoảng 13.000 - 20.000 lao động nhập cư (chủ yếu đổ về các KCN và CCN). Con số này dựa trên lượng việc làm mới được tạo ra trong năm 2025 (khoảng 13.000 chỗ làm ổn định tại các KCN và nhu cầu tuyển dụng thực tế khoảng 20.000 vị trí), trong đó 70 - 80 % là lao động từ các tỉnh khác đến.

Sự dịch chuyển lao động quy mô lớn đã tạo ra áp lực đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu ngày càng gia tăng đối với nhà ở, mô hình lưu trú dài hạn, căn hộ dịch vụ cũng như hệ thống giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị chất lượng cao.

Dưới tác động của nhịp sống công nghiệp mới, Thái Nguyên trở thành thành một điểm đến an cư lập nghiệp hấp dẫn, nơi thu hút ngày càng nhiều lao động trẻ, đội ngũ kỹ sư và tầng lớp quản lý đến sinh sống lâu dài, hình thành nền tảng dân cư mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Sự dịch chuyển của dòng chuyên gia tạo cú hích cho phân khúc nhà ở cao cấp

Sự bùng nổ của lực lượng lao động trong các KCN và CCN đã trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên. Bên cạnh đó, làn sóng FDI mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao đang đổ về mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lớn về đội ngũ nhân lực chất lượng như quản lý cấp trung, kỹ sư và chuyên gia quốc tế.

Thái Nguyên tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và lâu dài (Ảnh TTXVN)

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 5.000 - 8.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc dài hạn tại các KCN (chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và quản lý sản xuất). Trong đó, chủ yếu là chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu cùng một số quốc gia khác. Xu hướng định cư lâu dài của nhóm chuyên gia này diễn ra mạnh mẽ khi các tập đoàn mở rộng nhà máy, nâng quy mô sản xuất và kéo theo nhu cầu sống và làm việc ổn định tại địa phương.

Song song với đó, lực lượng kỹ sư và lao động nội địa từ Phú Thọ, Bắc Kạn và nhiều tỉnh lân cận cũng đang dịch chuyển mạnh về Thái Nguyên, hình thành một cơ cấu dân cư mới trẻ trung và có nhu cầu rõ ràng về các sản phẩm nhà ở chất lượng.

Đô thị toàn diện sẽ định hình chuẩn sống mới tại Thái Nguyên

Khi dòng vốn FDI liên tục đổ vào Thái Nguyên, đặc biệt tại các khu vực phát triển công nghiệp trọng điểm như Phổ Yên, không chỉ kinh tế địa phương mà cấu trúc dân cư và nhu cầu sống cũng đang thay đổi rõ rệt. Từ một vùng phát triển mang tính trung chuyển, Phổ Yên đang dần định hình vai trò như một "thành phố công nghiệp mới" - nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng, chuyên gia quốc tế và các kỹ sư công nghệ cao.

Khu đô thị City Rise hút khách nhờ có hệ tiện ích all-in-one nổi bật tại Phổ Yên

Song hành với làn sóng lao động dịch chuyển là sự hình thành của những yêu cầu mới đối với không gian sống. Người dân không còn tìm kiếm một chỗ ở đơn thuần, mà hướng đến những cộng đồng có hạ tầng đầy đủ, tiện ích đồng bộ và môi trường sống hiện đại đáp ứng nhu cầu lâu dài. Sự thay đổi này buộc thị trường bất động sản Phổ Yên phải chuyển mình, không chỉ để phục vụ nhu cầu ở thực mà còn để định hình một chuẩn sống hoàn chỉnh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của địa phương.

Những tín hiệu này cho thấy, thời điểm hiện tại chính là lúc thị trường Phổ Yên bước vào "giai đoạn chín muồi" để đón nhận các mô hình đô thị đồng bộ, văn minh, có khả năng hỗ trợ cả nhu cầu an cư lẫn nhu cầu lập nghiệp lâu dài. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng chất lượng sống, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành diện mạo đô thị bền vững cho Phổ Yên trong những năm tới.