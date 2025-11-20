Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phòng khám thẩm mỹ Hàn Quốc 3D khai trương tại TP.HCM, đầu tư công nghệ mô phỏng 3D

Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 3D vừa chính thức khai trương tại 540 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, TP.HCM, đánh dấu sự gia nhập của một đơn vị thẩm mỹ mới tập trung vào công nghệ và mô hình hợp tác quốc tế.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, khách hàng và đại diện các đối tác trong lĩnh vực y khoa – công nghệ.

Theo đại diện đơn vị, việc đầu tư hệ thống Face Scan & 3D Mapping được xem là hướng đi trọng tâm nhằm tăng tính minh bạch trong tư vấn và hỗ trợ cá nhân hoá phác đồ điều trị. Công nghệ này cho phép mô phỏng gương mặt ba chiều, giúp bác sĩ phân tích cấu trúc và dự kiến kết quả trước khi thực hiện bất kỳ chỉ định thẩm mỹ nào.

Phòng khám thẩm mỹ Hàn Quốc 3D khai trương tại TP.HCM, đầu tư công nghệ mô phỏng 3D- Ảnh 1.

Ông Trần Nam Long - Giám đốc chuyên môn Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 3D

Tại sự kiện, ông Trần Nam Long – Giám đốc Chuyên môn Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 3D cho biết, việc ứng dụng công nghệ 3D giúp phòng khám mang lại giá trị an toàn, hiệu quả và tính chuyên nghiệp hơn cho khách hàng.

"Trong thẩm mỹ, mỗi khách hàng sở hữu cấu trúc gương mặt và mong muốn khác nhau. Công nghệ 3D giúp chúng tôi nhìn rõ những đặc điểm đó ở mức độ chi tiết hơn, từ đó đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp. Với góc nhìn chuyên môn, sự cẩn trọng và tôn trọng tỷ lệ tự nhiên luôn được ưu tiên khi xây dựng bất kỳ giải pháp thẩm mỹ nào" Ông Trần Nam Long chia sẻ.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 3D đã ký kết hai thỏa thuận đáng chú ý:

Phòng khám thẩm mỹ Hàn Quốc 3D khai trương tại TP.HCM, đầu tư công nghệ mô phỏng 3D- Ảnh 2.

Hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Tập trung vào nâng cao tiêu chuẩn điều trị, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và phối hợp đào tạo chuyên môn.

Phòng khám thẩm mỹ Hàn Quốc 3D khai trương tại TP.HCM, đầu tư công nghệ mô phỏng 3D- Ảnh 3.

Chuyển giao công nghệ số với Công ty Singapore Dent: Tăng cường ứng dụng công nghệ trong tư vấn, đánh giá điều trị và tối ưu hóa hệ thống quản lý khách hàng.

Đại diện các bên cho biết mô hình hợp tác này tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình thẩm mỹ trong giai đoạn thị trường đang tăng trưởng mạnh.

Đầu tư vào an toàn và kinh nghiệm bác sĩ

Phòng khám cho biết đã đầu tư vào phòng mổ vô khuẩn, hệ thống thiết bị chẩn đoán - điều trị hiện đại và quy trình kiểm soát rủi ro nhiều lớp. Đội ngũ bác sĩ sở hữu kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, có thời gian đào tạo và cập nhật kỹ thuật từ Hàn Quốc và các trung tâm phẫu thuật trong nước.

Theo ông Long, an toàn vẫn là tiêu chí quyết định trong mọi chỉ định điều trị, bên cạnh yếu tố cá nhân hoá theo từng khách hàng.

Phòng khám thẩm mỹ Hàn Quốc 3D khai trương tại TP.HCM, đầu tư công nghệ mô phỏng 3D- Ảnh 4.

Tín hiệu thị trường và hoạt động thu hút khách hàng

Tham dự lễ khai trương, khách hàng được tham gia chương trình bốc thăm nhận các dịch vụ thẩm mỹ và quà tặng chăm sóc sắc đẹp. Hoạt động này được xem như bước đầu tạo nhận diện và tiếp cận thị trường trong bối cảnh các phòng khám thẩm mỹ tại TP.HCM đang cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ, chất lượng và mô hình dịch vụ.

Đại diện đơn vị kỳ vọng việc đầu tư bài bản vào công nghệ, hợp tác chuyên môn và định hướng cá nhân hoá sẽ tạo lợi thế trong giai đoạn mở rộng thị trường năm tới.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

