Phong tỏa các tài khoản ngân hàng, bất động sản trị giá trên 600 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành do đối tượng Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Đức Vân

Kết quả điều tra xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với các đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK” rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án “DRK”, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là người bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.