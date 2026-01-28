Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong tỏa các tài khoản ngân hàng, bất động sản trị giá trên 600 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo

28-01-2026 - 16:20 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo “DRK”.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành do đối tượng Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Đức Vân

Kết quả điều tra xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với các đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK” rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án “DRK”, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là người bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tin nhắn Zalo, SMS tất cả người dùng cần chú ý

Công an thông báo tin nhắn Zalo, SMS tất cả người dùng cần chú ý Nổi bật

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an Nổi bật

Công an TPHCM bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

Công an TPHCM bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

15:28 , 28/01/2026
Hiện trường máy bay quân sự YAK-130 rơi ở vùng núi Đắk Lắk

Hiện trường máy bay quân sự YAK-130 rơi ở vùng núi Đắk Lắk

14:24 , 28/01/2026
Bắt khẩn cấp 3 Giám đốc công ty môi trường, trong đó có Nguyễn Văn Hồng

Bắt khẩn cấp 3 Giám đốc công ty môi trường, trong đó có Nguyễn Văn Hồng

14:22 , 28/01/2026
CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp

12:32 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên