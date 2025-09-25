Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn

25-09-2025 - 20:55 PM | Lifestyle

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn

Thú vui "chơi hàng hiệu" của phú bà này sương sương cũng hàng tỷ đồng.

Chompoo Araya là một trong những minh tinh hàng đầu của showbiz Thái Lan, biểu tượng nhan sắc và thời trang được săn đón suốt hơn hai thập kỷ qua. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt vai diễn thành công, cùng thần thái kiêu sa giúp "Phạm Băng Băng" xứ chùa Vàng luôn giữ vững vị trí ngôi sao hạng A.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 1.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 2.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 3.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 4.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 5.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 6.

Người đẹp Chompoo Araya được xem như fashion-icon của Thái Lan.

Bên cạnh hào quang giới giải trí, Chompoo còn khiến biết bao người ngưỡng mộ với cuộc sống như mơ. Cô xuất thân từ một gia tộc giàu có chuyên kinh doanh bất động sản, kết hôn cùng doanh nhân tỷ phú điển trai Nott Visrut. Cuộc hôn nhân viên mãn, giàu sang cùng hình ảnh sự nghiệp rực rỡ khiến Chompoo được công chúng ca ngợi là “nữ thần toàn mỹ”. Phú bà sinh năm 1981 còn gây ấn tượng với gu thời trang trẻ trung cùng loạt đồ hiệu đa dạng. Gần đây, phú bà này cũng không ngần ngại khoe sở thích chơi charm cùng BST túi mãn nhãn của mình. Điều thú vị là Chompoo dùng đủ từ những dòng túi hiệu mới nhất, có giá từ vài trăm cho tới cả tỷ, nhưng cũng vẫn yêu thích cả túi local brand có giá chỉ hơn 4 triệu đồng. Tất cả đều được Chompoo chú trọng vào việc chọn charm phù hợp nhằm làm điểm nhấn cho cả chiếc túi lẫn outfit mà cô đang mặc. 

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 7.

Màn "flex" nhẹ BST túi hiệu được Chompoo đăng tải trên MXH.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 8.

Tâm điểm chính thuộc về chiếc Hermès Birkin 25 Picnic 37 có giá hơn 1,7 tỷ đồng. Thiết kế huyền thoại của Hermès được ngôi sao Thái Lan tăng thêm vẻ trẻ trung với charm ngộ nghĩnh.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 9.

Nổi bật trong BST này chính là mẫu túi Louis Vuitton x Yayoi Kusama Alma BB Bag Red White có giá khoảng hơn 170 triệu đồng. Gam màu đỏ rực kết hợp cùng họa tiết chấm trắng tương phản, được Chompoo phối khéo léo với charm ton sur ton.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 10.

Một mẫu túi khác của Louis Vuitton là Speedy Soft 30, nằm trong BST tái bản Louis Vuitton x Murakami. Mẫu túi với chất liệu monogram canvas kết hợp cùng họa tiết hoa anh đào này có giá 125 triệu đồng.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 11.

Mẫu CRINKLE – AMERICANO SUEDE của Aristotle - local brand của Thái Lan gây ấn tượng với phom dáng hiện đại, chất liệu da lộn mềm mại cùng kích thước gọn gàng, dễ phối trong nhiều dịp. Thiết kế hiện được bán với giá 5.950 baht (khoảng 4,2 triệu đồng).

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 12.

Chiếc túi Prada nằm trong BST Thời trang nam Xuân/Hè 2025, được chế tác từ da bóng cao cấp với phom dáng dài, mang hơi hướng vintage thanh lịch. Mẫu túi hiện có giá khoảng 155 triệu đồng.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 13.

Chiếc túi da cầm tay của nhà mốt Miu Miu mang dáng nhỏ gọn, chất liệu da bê xử lý hiệu ứng cổ điển cùng quai xách phẳng và chi tiết kim loại vàng tinh tế. Hiện mẫu túi xách này có 95 triệu đồng.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 14.

Chiếc Miu Miu Pocket bag với thiết kế nhiều ngăn tiện dụng, làm từ da Nappa đệm mềm, nổi bật nhờ phom dáng mới và chi tiết kim loại vàng sang trọng. Túi có logo dập nổi phía trước, lót vải lanh pha và hiện được bán với giá khoảng 3.500 USD (khoảng 93 triệu đồng).

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 15.

Chiếc Prada Galleria mini leather bag mang thiết kế cấu trúc vuông vức, da Saffiano đặc trưng, tay cầm và dây đeo linh hoạt. Mẫu túi này hiện có giá 145 triệu đồng.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 16.

Chiếc Prada Galleria medium suede bag with fringe sở hữu dáng dài thanh lịch trên nền da lộn, điểm xuyết tua rua mang nét hiện đại và năng động. Mẫu túi hiện có giá khoảng 5.800 USD (khoảng 155 triệu đồng).

Chompoo Araya được mệnh danh là "biểu tượng thời trang" của Thái Lan bởi gu ăn mặc luôn biến hóa linh hoạt nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Trên thảm đỏ, cô thường xuất hiện với những thiết kế haute couture cầu kỳ, tôn vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ như một nữ thần. 

Đời thường, Chompoo Araya lại gây ấn tượng với hình ảnh đầy màu sắc khi được mệnh danh là "tín đồ" của sự rực rỡ. Phú bà Thái Lan không ngại thử sức với những set đồ street style trẻ trung, phóng khoáng và ngập tràn sắc màu, nhưng vẫn khéo léo xử lý để giữ được nét quý phái vốn có. Sự hòa quyện giữa tính thời thượng quốc tế và khí chất sang trọng Á Đông chính là yếu tố giúp cô bền bỉ duy trì vị thế fashion icon suốt nhiều năm.

Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 17.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 18.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 19.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 20.
Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn- Ảnh 21.

Phú bà và người chồng tỷ phú Nott Visrut thường xuyên đăng ảnh gia đình và nói lời yêu thương.


Theo Linh An

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung người vợ kín tiếng cực ít lộ diện của ông Phạm Nhật Vượng: Khối tài sản vừa tăng 20.000 tỷ từ đầu năm, là người phụ nữ giàu Top 2 trên sàn chứng khoán Việt

Chân dung người vợ kín tiếng cực ít lộ diện của ông Phạm Nhật Vượng: Khối tài sản vừa tăng 20.000 tỷ từ đầu năm, là người phụ nữ giàu Top 2 trên sàn chứng khoán Việt Nổi bật

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á Nổi bật

Dây đeo iPhone 17 của Apple biến thành phụ kiện thời trang mới, có đẹp không mà bán tới 1,4 triệu?

Dây đeo iPhone 17 của Apple biến thành phụ kiện thời trang mới, có đẹp không mà bán tới 1,4 triệu?

20:24 , 25/09/2025
Nữ tiếp viên hàng không tóc ngắn trong Tử chiến trên không: Dáng đẹp, mặt cực xinh nhưng thứ lấn át tất cả là diễn xuất “nổi da gà”

Nữ tiếp viên hàng không tóc ngắn trong Tử chiến trên không: Dáng đẹp, mặt cực xinh nhưng thứ lấn át tất cả là diễn xuất “nổi da gà”

20:12 , 25/09/2025
Mỗi tối chỉ cần làm việc này vào 1 khung giờ cố định - tôi đã kiểm soát chi tiêu cực tốt

Mỗi tối chỉ cần làm việc này vào 1 khung giờ cố định - tôi đã kiểm soát chi tiêu cực tốt

20:04 , 25/09/2025
Mỹ nhân Vbiz U65 vẫn không ai qua nổi: Được phong "Hoa hậu không ngai", suốt 40 năm không ăn cơm

Mỹ nhân Vbiz U65 vẫn không ai qua nổi: Được phong "Hoa hậu không ngai", suốt 40 năm không ăn cơm

19:55 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên