Phú Mỹ Hưng "chơi sang" khi xây cả tòa chung cư chỉ có 75 căn hộ

Tối ngày 11/10/2025, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ ra mắt và khai trương nhà mẫu dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura, thu hút gần 700 khách tham dự.

Theo thông tin từ Phú Mỹ Hưng, thông qua ứng dụng Phú Mỹ Hưng (App), chủ đầu tư đã ghi nhận hơn 750 khách hàng đăng ký chỉ trong 4 giờ mở App. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác tổ chức và trải nghiệm cho khách hàng, Phú Mỹ Hưng chỉ có thể gửi 700 thư mời.

Được xây dựng trên lô đất diện tích hơn 2.370m2, cao 12 tầng, Phú Mỹ Hưng The Sculptura gồm 75 căn hộ và 10 căn cửa hàng (shop). Đây là một trong những dự án hiếm hoi còn lại của đô thị thuộc phân khúc Premium bởi trong định hướng chiến lược Phú Mỹ Hưng 2.0, chủ đầu tư cho biết 15% quỹ đất nhà ở còn lại tại đô thị sẽ được tập trung chủ yếu phân khúc căn hộ hạng sang và siêu sang.

Cơ cấu căn hộ của The Sculptura chủ yếu là 3 phòng ngủ, diện tích từ gần 109~127m2 (chiếm tỷ lệ gần 83%), căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 84m2, chiếm 10%, còn lại là Tophouse với diện tích từ 182~226m2.

Lý giải vì sao cơ cấu sản phẩm tập trung 3 phòng ngủ - yếu tố đang đi ngược xu hướng chung phổ biến của phần lớn thị trường: đó là quy hoạch sản phẩm diện tích nhỏ để “tổng giá vừa, dễ bán”, Phú Mỹ Hưng cho biết, định vị sản phẩm Phú Mỹ Hưng hướng đến là phân khúc khách hàng cao cấp có nhu cầu ở thực. .

Được biết, các căn hộ này có tiện ích chuẩn resort đa tầng từ ngoài vào trong: Ngoài tiện ích dịch vụ xung quanh dự án cũng như công viên hơn 3.500m2 ngay “hiên nhà” đầy đủ khu vui chơi, vận động…; The Sculptura còn “sở hữu riêng” hệ tiện ích dành riêng cho chủ nhân gồm Hồ bơi vô cực, BBQ, Jacuzzi - Massage thủy liệu, phòng Gym, Yoga, Sauna - Xông hơi, phòng chơi cho trẻ em…

Như vậy, gần 1,5 năm kể từ sau lễ ra mắt dự án The Aurora vào tháng 3/2024 và bất động sản đặc biệt “5 trong 1” Phú Mỹ Hưng L’Arcade vào tháng 5/2024, đến nay, thị trường bất động sản TP.HCM mới ghi nhận nguồn cung mới trực tiếp từ chủ đầu tư tại đô thị Phú Mỹ Hưng.