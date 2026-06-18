Phụ nữ muốn chống lão hóa và đẹp lên từng ngày hãy thường xuyên ăn 4 món "giúp trẻ đẹp"

Sau tuổi 40, sự suy giảm nội tiết tố nữ (estrogen) ở phụ nữ đẩy nhanh quá trình mất collagen. Đồng thời giai đoạn này cũng là thời kỳ tiền mãn kinh gây rối loạn kinh nguyệt, làm thay đổi lượng máu mất đi, dẫn đến nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt. Những nguyên nhân này khiến làn da của chị em khô, xỉn màu, chảy xệ, nếp nhăn sâu hơn và cơ bắp lỏng lẻo. Nếu chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thông thường chỉ mang lại hiệu quả tạm thời. Do đó nếu không muốn quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng thì bạn hãy áp dụng chế độ ăn giúp bổ sung collagen, máu, bồi bổ lá lách, dạ dày và phổi từ bên trong. Từ đó sẽ giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu, nếp nhăn và làn da nhợt nhạt. 4 món ăn dưới đây chị em nên thường xuyên thưởng thức để tăng cường sức khỏe đồng thời chống lão hóa hiệu quả.

1. Móng giò heo om gừng

Chân giò heo rất giàu collagen, khi hầm sẽ chuyển hóa thành gelatin dễ hấp thụ. Kết hợp với gừng già có các hợp chất như gingerol và shogaol với tính ấm, giúp làm giãn nở các mạch máu ngoại vi, tăng cường lưu thông máu. Món ăn này giúp bổ huyết khí và giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Nguyên liệu: 1 phần móng giò heo, 400g gừng già, lượng giấm đen ngọt vừa phải, một chút giấm balsamic, vài quả trứng gà, đường nâu.

Cách làm món móng giò heo om gừng

Bước 1: Rửa sạch rồi chẻ đôi móng giò heo sau đó chặt thành từng miếng nhỏ. Cho móng giò heo vào nồi, chần sơ rồi sửa lại với nước ấm cho sạch cặn bọt. Sau đó rải chúng ra để ráo nước. Cho gừng vào nồi, đảo trong 5 phút đến khi thấy khô và dậy mùi thơm.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho móng giò heo vào nồi cùng gừng, đổ giấm ngọt cho đến khi ngập nguyên liệu, thêm một chút giấm balsamic rồi ninh nhỏ lửa trong 1.5 tiếng. Trứng luộc chín sau đó bóc vỏ và cho vào nồi móng giò, đun nhỏ lửa thêm 30 phút. Thêm đường nâu và để ngấm hương vị. Món này sẽ ngon hơn vào ngày hôm sau.

Thành phẩm món móng giò heo om gừng

Món móng giò heo om gừng có vị chua ngọt và kết cấu mềm, dai. Khi bạn bổ sung món ăn này vào chế độ ăn uống có thể giúp làm ấm tay chân, giảm khô da và làm mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt.

2. Canh táo đỏ, kỷ tử, cơm rượu lên men và trứng

Theo Đông y, cơm rượu lên men (cơm rượu nếp) có tác dụng làm ấm và tăng cường tuần hoàn máu, thúc đẩy lưu thông máu trên khuôn mặt. Trong khi đó trứng, táo đỏ và kỷ tử khi kết hợp với nhau sẽ thành "một bài thuốc bổ khí huyết", dưỡng nhan cực kỳ hiệu quả. Trứng cung cấp protein, trong khi táo đỏ và kỷ tử giàu sắt, vitamin C, giúp chống thiếu máu, giảm mệt mỏi, và cải thiện giấc ngủ. Món ăn này giúp bổ sung máu và năng lượng, mang lại cho làn da vẻ hồng hào tự nhiên.

Nguyên liệu: 3 muỗng canh cơm rượu lên men, 1-2 quả trứng gà, 5-8 quả táo đỏ bỏ hạt, 10g kỷ tử, một ít đường nâu.

Cách nấu món canh táo đỏ, kỷ tử, cơm rượu lên men và trứng

Bước 1: Rửa sạch táo đỏ, kỷ tử rồi để ráo. Cho táo đỏ, và nước vào nồi sành và đun nhỏ lửa trong 10 phút cho đến khi sôi. Sau đó thêm kỷ tử rồi cho cơm rượu lên men, đường nâu và đun nhỏ lửa trong 3 phút.

Bước 2: Tiếp theo bạn có thể đánh trứng tan rồi đổ vào đun nhỏ lửa thêm 1 phút rồi tắt bếp. Hoặc bạn đập trứng nguyên quả vào nồi, đun thêm 1 phút rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh táo đỏ, kỷ tử, cơm rượu lên men và trứng

Một bát canh này vào buổi sáng có thể cải thiện tình trạng mệt mỏi và uể oải do thiếu máu cục bộ gây ra. Khi bạn thường xuyên bổ sung món ăn này vào chế độ ăn sẽ giúp chống lại quá trình lão hóa, lưu thông khí huyết tốt.

3. Canh củ mài và dạ dày heo

Theo y học hiện đại, chức năng chính của lá lách là lọc máu, dự trữ tiểu cầu, chống nhiễm trùng và tạo ra các kháng thể. Nếu lá lách và dạ dày yếu, thì dù bổ sung bao nhiêu chất cũng không thể hấp thụ được. Theo góc độ Đông Y, lá lách (tỳ) có vai trò chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng toàn thân, bao gồm cả gân và cơ bắp. Đông y cũng quan niệm "dĩ tạng bổ tạng" (lấy tạng bổ tạng) cho thấy ăn dạ dày heo có tác dụng bồi bổ trực tiếp cho hệ tiêu hóa, rất phù hợp cho người bị suy nhược. Còn củ mài giúp tăng cường chức năng lá lách, cho phép chất dinh dưỡng được vận chuyển đến da và chân tay.

Nguyên liệu: 1/2 cái dạ dày heo, 1 đoạn củ mài, vài lát gừng, một chút hạt tiêu trắng, 10g kỷ tử, muối.

Cách nấu món canh củ mài và dạ dày heo

Bước 1: Chà xát dạ dày heo nhiều lần với bột mì, muối và giấm trắng để loại bỏ chất nhầy, chần qua nước sôi rồi cắt thành dải. Cho dạ dày heo vào nồi đất, thêm gừng lát, hạt tiêu và lượng nước vừa đủ rồi hầm khoảng 45-60 phút.

Bước 2: Trong lúc chờ hầm dạ dày heo thì bạn gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Sau khi dạ dày được hầm mềm thì cho củ mài vào và tiếp tục hầm thêm 20 phút. Sau đó nêm nếm chút muối, bột tiêu, khuấy đều cho hòa quyện rồi lấy món ăn ra.

Thành phẩm món canh củ mài và dạ dày heo

Món canh củ mài và dạ dày heo sau khi hoàn thành có màu trắng sữa, mịn màng, làm dịu dạ dày và ruột. Khi bạn thường xuyên bổ sung món ăn này vào chế độ ăn một cách điều độ sẽ giúp khí huyết được nuôi dưỡng, làn sa trở nên mướt mát, hồng hào không còn khô ráp hay căng rát.

4. Chè ngũ bạch giúp bổ phổi và dưỡng nhan

Theo quan niệm của Đông y, "Phổi chủ bì mao" (phổi chi phối da và tóc) nghĩa là sức khỏe lá phổi quyết định trực tiếp đến độ ẩm, độ đàn hồi của da và độ bóng mượt của mái tóc, bởi phổi đảm nhiệm việc phân bố khí huyết và tân dịch nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. 5 nguyên liệu màu trắng gồm nấm tuyết, củ hoa huệ, hạt sen, củ mài và sữa rất tốt để nuôi dưỡng phổi và bổ sung độ ẩm cho da, hiệu quả kéo dài hơn cả việc bạn đắp mặt nạ mỗi ngày.

Nguyên liệu: 1/2 cây nấm tuyết khô, 10g củ hoa huệ khô, 20g hạt sen, củ mài, 20g hạt ý dĩ (ngâm trước để loại bỏ tính hàn), đường phèn (tùy chỉnh).

Cách nấu món chè ngũ bạch

Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh cho đến khi mềm, sau đó rửa sạch rồi xé thành từng miếng nhỏ. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt khúc. Rửa sạch hạt sen và củ hoa huệ khô. Sau đó cho nấm tuyết, hạt sen, củ mài, hạt ý dĩ và củ hoa huệ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi hầm trong một giờ.

Nếu bạn cắt củ mài dạng hạt lựu thì hãy để riêng. Sau khi hầm nấm tuyết, hạt sen, hạt ý dĩ và củ hoa huệ khoảng 40 phút thì cho củ mài vào, tiếp tục nấu trong khoảng 20 phút nữa. Cuối cùng, thêm đường phèn và nấu trong 5 phút là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món chè ngũ bạch

Món chè này có nấm tuyết và củ hoa huệ giòn ngon, hạt sen cùng củ mài mềm bùi quyện với vị ngọt thanh mát của nước đường phèn rất ngon miệng. Món chè có vị thanh mát, nếu sử dụng đều đặn trong một tuần, khí sắc trên gương mặt bạn sẽ được cải thiện trông thấy.

Tóm lại, nếu bạn có làn da chảy xệ, cơ thể nhạy cảm với lạnh và muốn giảm nếp nhăn, hãy thường xuyên ăn chân giò heo om gừng. Những người có khí huyết không đủ, da mặt xanh xao, hãy thường xuyên ăn món canh táo đỏ, kỷ tử, cơm rượu lên men và trứng. Đối với những người hấp thụ kém và cơ bắp yếu, nên dùng canh khoai mỡ và dạ dày heo. Để cải thiện làn da khô, bong tróc, giảm các cơn bốc hỏa và mất ngủ, hãy thường xuyên nấu món chè ngũ bạch để thưởng thức.

Chăm sóc da, dưỡng nhan phụ thuộc 70% vào việc duy trì sức khỏe bên trong. Bạn không cần những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền; chỉ cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng để nuôi dưỡng cơ thể. Với lượng máu và collagen dồi dào, làn da của bạn sẽ săn chắc, hồng hào và bạn sẽ trông trẻ hơn.