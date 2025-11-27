Phụ nữ Pháp đang mê mẩn trang phục màu nâu, mix đồ sang thế này không tham khảo quá phí

Nếu hỏi đâu là gam màu được phụ nữ Pháp yêu thích nhất trong mùa lạnh năm nay, câu trả lời chắc chắn phải là màu nâu. Từ nâu chocolate, nâu caramel đến nâu mocha, gam màu này đang phủ sóng khắp các con phố tại Pháp và trở thành biểu tượng mới của sự thanh lịch.

Màu nâu vừa trầm ấm, vừa sang trọng một cách rất tự nhiên, kiểu sang chảnh không cần cố, đúng tinh thần của phong cách Pháp. Chỉ cần xoay quanh 5 món đồ quen thuộc dưới đây, phụ nữ Pháp đã đủ sang xịn mịn cả mùa đông.

Áo khoác màu nâu

Không phải đen, cũng chẳng phải be, áo khoác màu nâu mới là item đang thống trị tủ đồ mùa lạnh của các quý cô nước Pháp. Màu nâu trên áo khoác mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn vô cùng quý phái, đặc biệt khi kết hợp trên nền chất liệu như dạ, da lộn hay len dệt cao cấp.

Phụ nữ Pháp thường chọn những phom dáng kinh điển như trench coat, blazer dáng dài hoặc áo dạ dáng suông. Họ ưu ái những sắc nâu tùy tâm trạng, nâu chocolate cho vẻ bí ẩn, nâu caramel cho sự trẻ trung, còn nâu café lại gợi nét cổ điển nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản khoác một chiếc áo nâu lên người, kết hợp cùng quần tối màu và boots cao cổ, khí chất đã khác biệt hẳn, sang nhưng không phô trương, kiêu kỳ nhưng không xa cách.

Áo len màu nâu

Áo len màu nâu chính là ví dụ hoàn hảo cho tinh thần "effortless chic" của phụ nữ Pháp: đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Màu nâu làm nổi bật sự mềm mại của chất liệu len, tạo cảm giác ấm cúng mà lại vô cùng thời thượng.

Những chiếc áo len cổ lọ màu nâu được các tín đồ thời trang Pháp diện rất nhiều vì chúng có thể phối với mọi thứ, từ quần jean xanh, quần trắng cho đến chân váy midi. Nếu thích sự phá cách mà vẫn giữ được vẻ tinh tế, các quý cô người Pháp sẽ chọn áo len nâu oversized mix cùng khăn quàng màu be hoặc màu trắng kem, combo này nhìn là thấy sang.

Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ với một chiếc áo len nâu chất lượng tốt, phụ nữ Pháp đã đủ ghi điểm với vẻ ngoài duyên dáng và thanh lịch trọn vẹn.

Chân váy màu nâu

Chân váy màu nâu là món đồ vừa mềm mại vừa đầy tính ứng dụng. Gam nâu giúp chân váy trở nên trầm ổn, trưởng thành và sang trọng hơn so với những sắc màu tươi sáng. Dù là chân váy xếp ly, chân váy da, lụa hay kaki, chỉ cần mang sắc nâu là tự động nâng tầm diện mạo.

Phụ nữ Pháp hay chọn chân váy midi nâu rồi phối cùng áo len be hoặc áo khoác camel, công thức tưởng đơn giản nhưng cực kỳ thanh nhã. Với những ngày lạnh hơn, chân váy da nâu kết hợp cùng boots cao cổ màu nâu hoặc đen là lựa chọn hoàn hảo, tạo vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Giày màu nâu

Nếu có món phụ kiện nào mang lại sự tinh tế tuyệt đối thì đó chính là giày màu nâu. Không quá nổi bật như đỏ hay đen, giày nâu mang vẻ sang trọng một cách điềm đạm.

Họ có thể chọn boots da nâu, loafer nâu hoặc ankle boots màu café. Tất cả đều dễ phối, dễ tôn dáng và đặc biệt dễ "hợp rơ" với tủ đồ mùa lạnh. Một đôi giày nâu giúp tổng thể trang phục trở nên ấm áp, hài hòa và toát lên vẻ tinh tế của người mặc.

Phụ nữ Pháp luôn quan niệm rằng giày nâu chính là chi tiết giúp set đồ trở nên đồng điệu và đắt giá hơn. Và thực tế, chỉ một điểm nhấn này thôi cũng đủ khiến outfit bình thường trông sang trọng hẳn.

Quần dài màu nâu

Nếu trước đây, quần đen là "nữ hoàng" trong tủ đồ mùa đông, thì hiện tại quần dài màu nâu đang chiếm sóng mạnh mẽ. Tại Paris, dễ dàng bắt gặp những quý cô diện quần nâu dáng suông, quần len nâu hoặc quần da nâu bước trên phố với vẻ tự tin đầy cuốn hút.

Quần nâu vừa giữ được vẻ thanh lịch cơ bản, lại mang chút độc đáo và thời thượng. Khi phối cùng áo khoác nâu hoặc áo len cùng tông, bộ trang phục tạo hiệu ứng đồng bộ rất sang. Nếu thích nổi bật hơn, phụ nữ Pháp thường kết hợp quần nâu với áo trắng, be hoặc xám, trông hiện đại mà không hề cầu kỳ.

Ảnh: Sưu tầm