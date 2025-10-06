Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng

06-10-2025 - 10:05 AM | Lifestyle

Bổ sung 5 loại trái cây trên vào chế độ ăn uống không chỉ giúp phụ nữ tuổi 30 duy trì làn da đẹp mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Khi bước qua tuổi 30, làn da của phụ nữ bắt đầu chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm nội tiết tố estrogen, khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da xỉn màu trở nên rõ rệt hơn. Áp lực từ công việc và cuộc sống cũng góp phần làm tăng tốc độ lão hóa. Theo nghiên cứu từ Journal of Investigative Dermatology (2008), sự suy giảm collagen trong da bắt đầu từ độ tuổi 25 và tăng đáng kể sau 30, dẫn đến mất độ đàn hồi và săn chắc. 

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 1.

Để duy trì làn da khỏe đẹp, ngoài việc tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống, bổ sung các loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và hỗ trợ sản sinh collagen là rất cần thiết. 

Dưới đây là 5 loại trái cây giàu collagen, được minh chứng bởi các nghiên cứu khoa học, giúp thanh nhiệt, giải độc, chống lão hóa, bổ ruột và nhuận tràng.

1. Quả dứa

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 2.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu chất xơ và vitamin B, đặc biệt là vitamin B1 và B6, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da. Theo nghiên cứu từ Food Chemistry (2016), dứa chứa enzyme bromelain, giúp thúc đẩy tiêu hóa và giảm viêm, từ đó hỗ trợ giải độc cơ thể. Chất xơ trong dứa (khoảng 2.3g trên 100g) giúp loại bỏ chất béo dư thừa, hỗ trợ giảm cân. 

Ngoài ra, vitamin C trong dứa (47.8mg/100g) đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp collagen, theo Nutrients (2017), giúp cải thiện độ ẩm và độ sáng của da, đồng thời giảm nếp nhăn.

2. Quả xoài

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 3.

Xoài chứa beta-carotene (640μg/100g), tiền chất của vitamin A, và vitamin C (36mg/100g), cả hai đều cần thiết cho sản xuất pro-collagen. 

Nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng vitamin C là yếu tố quan trọng trong việc kích thích tổng hợp collagen loại I và III, giúp duy trì cấu trúc da. Hàm lượng pectin và chất xơ (1.6g/100g) trong xoài hỗ trợ giảm cholesterol LDL, theo Journal of Nutrition (2018). 

Ngoài ra, các polyphenol trong xoài, như mangiferin, có đặc tính chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương gốc tự do, theo Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2019).

3. Quả cam

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 4.

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào (53.2mg/100g), hỗ trợ sản xuất collagen và elastin, giúp da săn chắc và đều màu. 

Theo British Journal of Nutrition (2015), vitamin C giúp kích hoạt enzyme lysyl hydroxylase, cần thiết cho sự ổn định của cấu trúc collagen. Axit citric trong cam cũng giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ lớp elastin, theo Journal of Cosmetic Dermatology (2019). 

Việc tiêu thụ cam thường xuyên có thể cải thiện độ đàn hồi da và giảm thiểu tổn thương do tia UV, như được ghi nhận trong một nghiên cứu từ Nutrition Research (2016).

4. Quả lựu

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 5.

Lựu chứa vitamin C (10.2mg/100g) và các polyphenol như punicalagins, có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 3 lần trà xanh, theo Journal of Agricultural and Food Chemistry (2008). Punicalagins giúp bảo vệ collagen bằng cách ức chế enzyme matrix metalloproteinase (MMP), vốn phá hủy collagen trong da, theo Molecular Nutrition & Food Research (2014). 

Lựu cũng giảm viêm và tổn thương từ gốc tự do, hỗ trợ làm chậm lão hóa da, như được xác nhận bởi nghiên cứu trong Journal of Ethnopharmacology (2010). Việc tiêu thụ lựu đều đặn giúp duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của da.

5. Quả chuối

Phụ nữ qua tuổi 30 muốn có da đẹp nên ăn 5 loại quả giàu collagen này: Vừa thanh nhiệt giải độc, lại nhuận tràng- Ảnh 6.

Chuối giàu vitamin B6 (0.4mg/100g), kali (358mg/100g) và vitamin C (8.7mg/100g), hỗ trợ sức khỏe da và hệ tiêu hóa. Theo Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (2015), vitamin B6 giúp cải thiện hàng rào bảo vệ da, trong khi vitamin C kích thích tổng hợp collagen. 

Chất xơ trong chuối (2.6g/100g) hỗ trợ nhu động ruột, giúp giải độc và nhuận tràng, theo Nutrition Reviews. Các chất chống oxy hóa như dopamine và catechin trong chuối, được ghi nhận trong Food Chemistry (2013), giúp cải thiện độ đàn hồi và bảo vệ da khỏi tổn thương oxy hóa.

Bổ sung 5 loại trái cây trên vào chế độ ăn uống không chỉ giúp phụ nữ tuổi 30 duy trì làn da đẹp mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những loại trái cây này cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết để kích thích sản xuất collagen, chống lão hóa, và cải thiện hệ tiêu hóa. Kết hợp với lối sống lành mạnh, chúng sẽ là "trợ thủ" đắc lực để giữ gìn vẻ đẹp và sự trẻ trung.

Chợ Việt bán đầy 5 loại quả "insulin tự nhiên", kiểm soát đường huyết hiệu quả, giảm bệnh tim mạch: ăn tươi hay uống nước đều cực tốt

Theo Minh Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
5 loại quả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong "biệt thự điên" 51 tỷ, cao 30m, xây theo trí tưởng tượng suốt 10 năm của một nông dân Trung Quốc

Bên trong "biệt thự điên" 51 tỷ, cao 30m, xây theo trí tưởng tượng suốt 10 năm của một nông dân Trung Quốc Nổi bật

30 công ty Ấn Độ cùng lúc "đổ bộ" Đà Nẵng tìm điểm tổ chức lễ cưới cho người siêu giàu

30 công ty Ấn Độ cùng lúc "đổ bộ" Đà Nẵng tìm điểm tổ chức lễ cưới cho người siêu giàu Nổi bật

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ

10:00 , 06/10/2025
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng

Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng

09:42 , 06/10/2025
Nữ ca sĩ Vbiz từng được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt: Kín tiếng đời tư sau "giông bão", sơ hở lại vướng tin đồn ly hôn

Nữ ca sĩ Vbiz từng được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt: Kín tiếng đời tư sau "giông bão", sơ hở lại vướng tin đồn ly hôn

09:34 , 06/10/2025
Tuổi 40 nên đầu tư gì để không phụ thuộc con cái? 3 lựa chọn giúp tôi chủ động tuổi già

Tuổi 40 nên đầu tư gì để không phụ thuộc con cái? 3 lựa chọn giúp tôi chủ động tuổi già

09:18 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên