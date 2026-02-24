Phú Quốc tăng 30% lượng khách dịp Tết, bùng nổ du lịch quốc tế

Phú Quốc vừa khép lại kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 với những cột mốc chưa từng có. Theo thống kê từ Sở Du lịch, trong 9 ngày cao điểm từ 26 tháng Chạp (13/2) đến mùng 5 Tết (21/2), đảo Ngọc ước đón gần 366.000 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt xấp xỉ 93.000 lượt, tăng hơn 24%, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh khoảng 2.622 tỉ đồng.

Biển người lấp kín không gian nhà hàng bia trong những đêm cao điểm.

Nhịp đập sôi động nhất của hòn đảo mùa Tết này bắt nguồn từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Kể từ khi chuẩn hóa năng lực điều hành, sân bay liên tiếp thiết lập các "đỉnh" tăng trưởng mới. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, hơn 2.000 chuyến bay quốc tế đã hạ cánh tại đây.

Đỉnh điểm rơi vào ngày 27 Tết (14/2), khi sân bay ghi nhận tới 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, phục vụ hơn 18.000 lượt khách - mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Ngay sau đó, vào mùng 2 Tết, tổng lượng khách thông qua cảng tiếp tục đạt gần 31.000 lượt với 93 chuyến bay nội địa và quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ như thu phí tự động ETC, phủ sóng WiFi, 5G cùng quy trình kiểm soát tối ưu giúp định hình một “cửa ngõ” hiện đại, sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ như APEC 2027.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón lượng lớn khách quốc tế, vận hành sôi động dịp Tết.

Thị trấn Hoàng Hôn được ví như “thủ phủ giải trí” với thực đơn trải nghiệm phong phú. Tại đây, chuỗi show diễn quy mô lớn như Bản giao hưởng Đại dương và Nụ hôn Biển cả thiết đãi hàng nghìn khán giả 2 màn pháo hoa liên tiếp mỗi đêm, tạo nên trải nghiệm thị giác “có một không hai”. Năm nay, lượng khách đến 2 show diễn tăng gấp đôi so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.

Không khí lễ hội lan tỏa tại các không gian Tết Việt cùng các hoạt động chợ hoa xuân, múa lân sư rồng và tặng chữ thư pháp - những điểm chạm văn hoá luôn được khách Tây túc trực trải nghiệm. Tấp nập người đổ về các tuyến phố, khu chợ đêm, chen chân khám phá chuỗi gian hàng ẩm thực và mua sắm bên biển, mang đến một sức sống rực rỡ kéo dài suốt ngày đêm.

Pháo hoa bừng sáng mỗi đêm, biến Thị trấn Hoàng Hôn thành điểm hẹn lễ hội không ngủ.

Hệ thống Cáp treo Hòn Thơm tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết khi sản lượng vận chuyển bằng 109% với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày hàng dài người xếp hàng để tham gia hành trình vượt biển gần 8km trên cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Thành công rực rỡ của mùa Tết Bính Ngọ không chỉ nằm ở những con số biết nói về lượt khách hay doanh thu, mà còn ở sự chuyển mình về chất lượng dịch vụ. Phú Quốc đang được bổ sung thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, từ show diễn đến tổ hợp giải trí và trải nghiệm lễ hội, giúp điểm đến ngày càng hấp dẫn và đáng quay lại hơn sau mỗi năm.

Các màn trình diễn đường phố khuấy động không khí du xuân, thu hút du khách cùng hòa nhịp.

Sự hài lòng của du khách quốc tế đến từ các thị trường lớn như Hàn Quốc, Đài Loan hay châu Âu chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế của đảo Ngọc. Phú Quốc đang tiến những bước dài để không chỉ là "thiên đường nghỉ dưỡng" mà còn là biểu tượng của một điểm đến quốc tế năng động, an toàn và tràn đầy năng lượng, khởi đầu cho một năm mới bùng nổ.