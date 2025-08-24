Phú Thọ: Cầu Phong Châu mới chuẩn bị hợp long sau gần 300 ngày thi công thần tốc

Dự án cầu Phong Châu mới nối 2 bờ sông Hồng được đầu tư theo lệnh khẩn cấp sau sự cố sập cầu vào ngày 9/9/2024.

"Chiến dịch 30 ngày đêm" trên công trường nóng bỏng

Những ngày cuối tháng 8, trên đại công trường cầu Phong Châu mới (Phú Thọ), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công binh Trường Sơn cùng công nhân Ban Quản lý dự án Thăng Long làm việc không ngừng nghỉ. Từ mờ sáng đến thâu đêm, tiếng máy hàn, tiếng đầm bê tông xen lẫn tiếng loa nhắc giờ ca. Không khí trên công trường giống một "chiến dịch", đúng tinh thần khẩu hiệu mà họ đang thực hiện: "30 ngày đêm thần tốc – quyết thắng" (10/8 – 10/9/2025).

Cầu có tổng chiều dài 653m, rộng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, chia sẻ: "Sau gần 8 tháng thi công, chúng tôi đã vượt kế hoạch gần 2 tháng. Dự kiến ngày 27/8 cầu sẽ hợp long và đầu tháng 10 đưa vào sử dụng. Đây là nỗ lực vượt bậc của toàn bộ lực lượng, trong điều kiện địa chất phức tạp, dòng chảy sông Hồng mạnh, thay đổi liên tục."

Cầu Phong Châu có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Khởi công ngày 21/12/2024 và chính thức bước vào giai đoạn thi công từ tháng 2/2025, dự án cầu Phong Châu mới được xác định là công trình khẩn cấp theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ, sau sự cố sập cầu Phong Châu vào tháng 9/2024 khiến giao thông huyết mạch hai bờ tê liệt. Ngay từ đầu, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thi công "3 ca, 4 kíp" suốt ngày đêm, kể cả lễ Tết.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa liên tục song không khí trên công trường là những ngày đêm không ngủ.

Chỉ trong 5–5,5 ngày, mỗi đốt dầm hẫng được đúc xong thay vì 7 ngày như thông lệ. Bốn mũi thi công triển khai đồng loạt, kỷ luật quân đội kết hợp kinh nghiệm kỹ sư dân sự tạo nên tiến độ "thần tốc". Đến ngày 22/8, công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng, các hạng mục chính như phần dưới cầu, kết cấu nhịp, hệ thống dầm đã cơ bản xong.

Niềm vui chờ ngày nối nhịp

Trên công trường, chị Nguyễn Thị Mận (40 tuổi), công nhân Ban Quản lý Trường Sơn 9, vừa thoăn thoắt làm việc vừa cười: "Hai vợ chồng tôi cùng làm ở đây từ ngày khởi công. Có hôm làm cả đêm, mưa nắng không nghỉ, rất vất vả. Nhưng nghĩ đến ngày cây cầu hoàn thành, nối lại đôi bờ sông Hồng, ai cũng thấy vui, thấy hạnh phúc."

Người dân mong chờ cây cầu sớm hoàn thành.

Không chỉ với những người trực tiếp lao động, hàng nghìn hộ dân xã Vạn Xuân, Phùng Nguyên và cả vùng trung du Phú Thọ đều trông đợi từng ngày. Từ khi cầu cũ sập, người dân phải đi vòng xa hàng chục km hoặc qua phà tạm. Việc lưu thông hàng hóa nông sản, vật liệu xây dựng bị gián đoạn, đời sống sinh hoạt đảo lộn. Ông Nguyễn Văn Định, nông dân xã Phùng Nguyên, cho biết: "Nhiều lúc xe chở nông sản sang chợ bên kia sông bị chậm cả tiếng đồng hồ. Bà con mong mỏi cầu sớm hợp long để đi lại an toàn, thuận lợi."

Công nhân thực hiện hàn trước khi đổ dầm đầu cầu.

Dự án cầu Phong Châu mới được thiết kế dài 653m, rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới, sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Đây không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh với các vùng trung du, mà còn mang ý nghĩa phục hồi niềm tin, khơi dậy tinh thần vượt khó sau thiên tai.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân làm việc liên tục cả ngày đêm để sớm hoàn thành cầu phục vụ người dân đi lại.

Khi hợp long vào 27/8 và khánh thành đầu tháng 10, cầu Phong Châu sẽ trở thành biểu tượng mới của tinh thần "thần tốc" trong xây dựng cơ bản – nối nhịp phát triển cho cả khu vực.

Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 10.

Gần 300 ngày qua, trên bờ sông Hồng ở Phú Thọ là những ngày đêm "không ngủ" của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân. Cây cầu không chỉ là dầm, trụ, bê tông – thép – mà còn là ý chí và niềm tin của nhân dân hai bên bờ, của tinh thần kỷ luật, đoàn kết và khát vọng hồi sinh. Khi hợp long, nó không chỉ nối hai bờ sông Hồng, mà còn nối liền những ước vọng phát triển của vùng trung du trong giai đoạn mới.