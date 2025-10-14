Phúc Giang PGI hiện thực hóa lời hứa Real Value - Real Experience tại P.H.E Show 2025

ON REAL LIFE – Dấu ấn thương hiệu tại P.H.E Show 2025

Khởi đầu từ mong muốn đưa công nghệ âm thanh thế giới đến gần hơn với người Việt, Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) suốt 18 năm qua đã trở thành đối tác chiến lược của hơn 20 thương hiệu âm thanh toàn cầu như JBL, Sennheiser, Harman Kardon, Bowers & Wilkins, TEAC, ONKYO, AKG, Luxman, Pioneer, Alpha Works… Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà phân phối, PGI nỗ lực trở thành người dẫn đường cho trải nghiệm âm thanh chuẩn quốc tế, mang những giá trị công nghệ tiên tiến hòa cùng phong cách sống của người Việt.

Tại P.H.E Show 2025, PGI khẳng định triết lý thương hiệu "Real Value – Real Experience" thông qua không gian trải nghiệm "ON REAL LIFE – Trạm Âm Thanh, Chạm Cảm Xúc." Đây không đơn thuần là khu trưng bày sản phẩm, mà là một tuyên ngôn thương hiệu – nơi PGI mô phỏng hành trình âm thanh xuyên suốt đời sống hiện đại: từ chuyển động, làm việc, sáng tạo, kết nối đến thư giãn.

Không gian "ON REAL LIFE" được chia thành 6 trạm dừng âm thanh, mỗi trạm dừng tái hiện một lát cắt quen thuộc của đời sống thường nhật – nơi âm nhạc luôn hiện diện như nguồn năng lượng kết nối cảm xúc và làm trọn vẹn từng khoảnh khắc.

ON REAL MOVE - Trạm chuyển động CHẠM khoảnh khắc: Sennheiser và Alpha Works, Bowers & Wilkins khắc hoạ nhịp sống sôi động cùng âm thanh.

ON REAL WORK-LIFE - Trạm sáng tạo CHẠM hứng khởi: Một "creative station" thu nhỏ dành cho thế hệ sáng tạo nội dung với AKG và Sennheiser – các thiết bị chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu sáng tạo nội dung, podcast, livestream.

ON REAL CHILL - TRẠM thư giãn CHẠM phong cách: Phong cách và hoài niệm cùng TEAC, nơi chất analog hòa quyện cùng công nghệ hiện đại, tái hiện vẻ đẹp âm thanh nguyên bản.

Không gian vintage đậm dấu ấn TEAC – thương hiệu Nhật Bản gắn liền với nghệ thuật tái hiện âm thanh nguyên bản – được thổi hồn qua thiết kế tinh tế và chất âm mộc mạc của các dòng loa bookshelf và loa di động retro.

ON REAL CONCERT - TRẠM đại tiệc CHẠM bùng nổ: Đam mê bùng nổ cùng hệ thống JBL Stage 2 kết hợp ampli MA Series, mang trải nghiệm đại tiệc âm nhạc đến từng không gian sống.

ON REAL RETREAT - TRẠM phiêu lưu CHẠM tự do: Lấy cảm hứng từ tinh thần glamping ngoài trời, khu vực trải nghiệm Alpha Works tái hiện không gian năng động và phóng khoáng với loạt loa di động đa dạng: SONIK 60, SONIK 120, iKON series, W39, W89 cùng những mẫu mới ra mắt lần đầu tại Việt Nam.

ON REAL CINEMA - TRẠM điện ảnh CHẠM thăng hoa: Thưởng thức điện ảnh chuẩn rạp với chuẩn âm thanh Dolby Atmos và DTS:X cùng phối ghép từ JBL, khẳng định bước tiến trong công nghệ giải trí tại gia mà PGI tiên phong mang đến Việt Nam.

Không chỉ trình diễn thiết bị, PGI còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp khách tham quan cảm nhận trọn vẹn giá trị thật của âm thanh.

Chị Nguyễn Minh Thư, 31 tuổi, TP.HCM - khách hàng tham gia P.H.E Show 2025 chia sẻ: "Tôi vốn nghĩ âm thanh chỉ là phần phụ, nhưng khi tham gia tour trải nghiệm âm thanh ON REAL LIFE của PGI, tôi bất ngờ khi được sống trọn một ngày 24h với âm nhạc. Cảm giác rất thật, rất gần gũi."

Triết lý "Real Value – Real Experience" – Nền tảng kiến tạo hệ sinh thái âm thanh chuẩn quốc tế

Trong hơn 18 năm phát triển, PGI kiên định với triết lý "Real Value – Real Experience", coi đây là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh. Với PGI, "Real Value" không chỉ là sản phẩm chính hãng, bảo hành đầy đủ và tư vấn chuyên sâu, mà còn là cam kết mang đến giá trị bền vững từ sự chân thực. Người tiêu dùng Việt có thể yên tâm tiếp cận chuẩn âm thanh quốc tế với chất lượng được đảm bảo tuyệt đối.

PGI kiên định với triết lý "Real Value – Real Experience", mang giá trị thật từ sản phẩm âm thanh chính hãng và trải nghiệm thật trong từng khoảnh khắc

"Real Experience" thể hiện cách PGI đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm, từ không gian showroom, hệ thống phân phối đến các sự kiện tương tác trực tiếp. Mỗi điểm chạm với khách hàng đều được xây dựng để khơi gợi cảm xúc thật, nơi âm thanh không chỉ được nghe, mà được cảm nhận bằng xúc giác, tâm trạng và ký ức.

Chính triết lý này đã giúp PGI xây dựng được niềm tin vững chắc từ cộng đồng yêu âm nhạc Việt, trở thành cầu nối giữa thế giới âm thanh quốc tế và trải nghiệm bản địa của người Việt Nam. Hiện PGI sở hữu hơn 2.000 điểm bán lẻ, 10 showroom trải nghiệm tại các thành phố lớn cùng nền tảng O2O (Online-to-Offline) giúp khách hàng dễ dàng thử, mua và bảo hành sản phẩm. Không chỉ phục vụ người nghe cá nhân, PGI còn đồng hành cùng người sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, kỹ thuật viên và doanh nghiệp với các giải pháp âm thanh chuyên biệt – từ phòng thu, home theater, đến hệ thống cho khách sạn, quán cà phê hay văn phòng sáng tạo.

Nhờ đó, PGI dần hình thành một hệ sinh thái âm thanh toàn diện, nơi giá trị thật được thể hiện qua từng trải nghiệm người dùng. Tại P.H.E Show 2025, nhiều khách hàng doanh nghiệp đã tìm đến PGI để lựa chọn giải pháp âm thanh tối ưu cho không gian của mình – minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của thương hiệu Việt này trong việc định hình xu hướng nghe nhìn mới.