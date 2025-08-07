Phước Đông New City giai đoạn 2 - Sức hút chưa từng hạ nhiệt





Ưu đãi tràn ngập cho khách hàng mới

Khách hàng của Phước Đông New City sẽ được hưởng ngay ưu đãi "Lộc gia tăng", một trong những chính sách khuyến mãi được đánh giá là táo bạo thị trường đối với dòng sản phẩm nhà phố xây sẵn.

Theo đó, khách hàng mua từ 2 đến 3 căn sẽ được chiết khấu 1%, từ 4 đến 5 căn chiết khấu 2% và từ 6 căn trở lên có thể hưởng mức chiết khấu tối đa 3%. Đặc biệt, chính sách này còn có thể cộng dồn cùng ưu đãi theo từng sản phẩm, nâng tổng mức chiết khấu thực tế lên đến 5–6%, một lợi thế lớn cho nhà đầu tư muốn tích sản dài hạn.

Bên cạnh chính sách giá hấp dẫn, mỗi căn nhà trong đợt 2 đều được tặng kèm gói điện máy cao cấp. Khách hàng có thể lựa chọn nhận hiện vật hoặc quy đổi thành tiền mặt, tùy theo nhu cầu sử dụng. Đây được xem là bước nâng cấp trải nghiệm hấp dẫn đối với khách hàng mua để ở hoặc cần khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.

Phương án tài chính linh hoạt cũng là điểm cộng lớn của đợt này. Chỉ cần thanh toán 30% là có thể nhận nhà ngay để ở hoặc khai thác thương mại. Phần còn lại được trả góp trong vòng 12 tháng không lãi suất, hoặc lựa chọn phương án vay ngân hàng lên đến 70% giá trị tài sản, với ưu đãi lãi suất 0% trong năm đầu và ân hạn gốc. Chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm cho cả nhóm khách ở thực lẫn nhà đầu tư mới.

"Với dòng sản phẩm đã xây sẵn, pháp lý rõ ràng và nhiều ưu đãi linh hoạt từ chủ đầu tư, đợt 2 Phước Đông New City đang mở ra một cơ hội đầu tư, an cư vô cùng đáng giá. Đây là thời điểm phù hợp để cả nhà đầu tư lâu năm và người mua mới tham gia thị trường với mức độ rủi ro thấp", ông Trần Văn Dương, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land), đơn vị phát triển và phân phối chính thức dự án, nhận định.

Lộc tri ân áp dụng cho các khách cũ đã mua sản phẩm nhà

Khách hàng cũ - Ưu đãi tri ân, sinh lời lập tức

Theo ghi nhận từ Minh Phú Land, toàn bộ 79 căn nhà phố Phước Đông New City đã được giao dịch thành công chỉ trong buổi sáng ngày mở bán. Đáng chú ý, sau khi bàn giao, nhiều sản phẩm đã được khách hàng cho thuê lại với mức giá từ 6–10 triệu đồng/tháng, mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn và dòng tiền ổn định.

Chính sức hút của Phước Đông New City đã khiến không ít khách hàng quay lại với mong muốn mua thêm trong giai đoạn 2, dẫn đến nhu cầu gia tăng đột biến ngay khi đợt hàng mới vừa công bố.

Nắm bắt xu hướng trên, Minh Phú Land tung ngay ưu đãi ‘Lộc tri ân’, dành riêng cho khách hàng cũ muốn tiếp tục đồng hành cùng dự án. Theo đó, mỗi sản phẩm mua thêm trong giai đoạn 2 sẽ được chiết khấu thêm 1% giá trị. Đặc biệt, với các căn nhà bàn giao đầy đủ nội thất, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách cam kết thuê lại lên đến 8 triệu đồng/tháng trong 12 tháng, giúp nhà đầu tư nhanh chóng thu hồi dòng tiền và yên tâm về tỷ suất sinh lời.

Đông đảo khách tới tham quan nhà phố Phước Đông New City giai đoạn 1

"Tôi mua để cho thuê lại và đã có khách ngay trong tuần đầu nhận nhà. Lần mở bán đợt 2 tới tôi sẽ mua thêm. Nhà phố Phước Đông New City có pháp lý rõ ràng, lại nằm trong khu vực đầy đủ tiện ích, nên rất dễ khai thác dòng tiền", ông Cao Phan Hoàng Uy, một khách hàng đến từ TPHCM đã sở hữu 2 căn từ giai đoạn 1, cho biết

Giám đốc phát triển dự án Minh Phú Land, ông Lê Minh Long Quân, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ muốn bán thêm sản phẩm mới, mà thật sự mong muốn đồng hành cùng khách hàng đã tin tưởng ở giai đoạn đầu. Chính sách ‘Lộc tri ân’ là cách để chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời đảm bảo khách cũ luôn có được quyền lợi tốt nhất khi đầu tư tiếp."

75 căn – Số lượng giới hạn, tiềm năng vô hạn

Dự án nhà phố Khu Đô thị Phước Đông New City giai đoạn 2 tiếp tục cho ra 75 căn nhà hoàn thiện với 3 loại hình: 1 trệt 1 lửng,1 trệt 1 lầu và 1 trệt 2 lầu, chia làm hai dòng sản phẩm chính: bàn giao thô hoặc hoàn thiện full nội thất. Các sản phẩm đều sở hữu thiết kế hiện đại, diện tích hợp lý, phù hợp cho mục đích ở, cho thuê hoặc kinh doanh.

Nằm ngay trong lòng Phước Đông, khu công nghiệp hiện đại bậc nhất tỉnh Tây Ninh, nơi quy tụ nhiều tập đoàn, công ty trong và ngoài nước, với khoảng 80.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân…, Khu Đô thị Phước Đông New City cho thấy tiềm năng khai thác thương mại, cho thuê rõ rệt và bền vững trong dài hạn.

Dự án hưởng lợi lớn từ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại từ Khu Công nghiệp Phước Đông, với đường xá, điện nước hoàn thiện, tiện ích đa dạng như trường học, phòng khám, quán ăn, trường học… và đặc biệt là mỗi căn đều có sổ hồng riêng.

Nhờ liền kề trục giao thông trọng điểm ĐT782 – ĐT784, Phước Đông New City dễ dàng kết nối đến trung tâm thị xã Gò Dầu, thành phố Tây Ninh và các khu vực lân cận, thuận tiện cho việc sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Đồng thời, dự án còn được hưởng lợi lớn từ khả năng di chuyển nhanh về TP.HCM thông qua Quốc lộ 22 và đặc biệt là tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đã khởi công, giúp gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai và mở rộng cơ hội khai thác thương mại, đầu tư dài hạn.

Không chỉ là một dự án nhà phố thông thường, Phước Đông New City đang ngày càng định hình là mô hình khu dân cư thương mại kiểu mẫu tại Tây Ninh, khi vừa đáp ứng được nhu cầu sinh sống thực, vừa mang đến cơ hội đầu tư sinh lời nhanh và ổn định.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City (Khu nhà ở B1 – Khu dân cư Thuận Lợi giai đoạn 2)

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

VPDD: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn