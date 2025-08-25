Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Phước Sang đang rất yếu, không thể nói chuyện'

25-08-2025 - 20:38 PM | Lifestyle

Đạo diễn Trung Lùn cho biết Phước Sang sức khỏe chưa thể hồi phục sau 10 ngày nhập viện. Anh nhận ra người thân nhưng không thể trò chuyện.

Tại buổi ra mắt Làm giàu với ma 2 ngày 25/8, truyền thông quan tâm việc Phước Sang xuất hiện ở đầu phim điện ảnh. Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh và NSƯT Hoài Linh ra sức thuyết phục đạo diễn Khi đàn ông có bầu trở lại điện ảnh.

“Những năm gần đây, tôi thường xuyên ghé thăm anh Sang. Thấy anh yếu và hơi buồn, tôi nghĩ nếu làm phim thì phải mời anh tham gia. Bởi tôi luôn muốn giữ tình cảm, chọn những người anh em từng gắn bó, từng sống chết, từng làm việc với mình”, Trung Lùn nói.

Để Phước Sang có thể yên tâm tham gia, Trung Lùn và nghệ sĩ Hoài Linh phối hợp để tạo sự thoải mái nhất cho anh. Nam đạo diễn nói cả ba người hiểu nhau. Trung Lùn và NSƯT Hoài Linh tìm cách để Phước Sang vui vẻ, thoải mái nhất, nhờ vậy anh mới có thể nhập vai.

'Phước Sang đang rất yếu, không thể nói chuyện'- Ảnh 1.

Hình ảnh của Phước Sang trên phim trường Làm giàu với ma 2.

Trung Lùn chia sẻ sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đã có dấu hiệu sa sút từ vài năm trước. "Khoảng 3-4 năm trước, trí nhớ của anh Sang vẫn còn kiểm soát được, khi tôi mời anh đóng một vai nhỏ thì anh vẫn đảm nhận tốt. Nhưng đến bộ phim lần này, trí nhớ của anh đã kém đi rõ rệt”.

Đạo diễn chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang rất đáng lo ngại. “Ngay lúc này, sức khỏe của anh Sang đang rất yếu. Cách đây khoảng một tuần, bác sĩ từng báo tình hình nguy kịch, nhưng may mắn là anh đã vượt qua. Dù vậy, hiện tại anh chỉ nhận biết được những người xung quanh, nhưng không thể nói chuyện được nữa”, đạo diễn Trung Lùn nói.

Phước Sang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Trong bức ảnh do đoàn phim chia sẻ vào đầu tháng 8, ông sức khỏe yếu nhưng cố gắng hoàn thành vai diễn.

Đại diện đoàn phim cho biết sức khỏe của Phước Sang còn yếu, chưa hồi phục sau lần ba lần đột quỵ, trí nhớ giảm sút. Ông nhận lời mời vào vai chủ tiệm máy ảnh trong Làm giàu với ma 2 do tình nghĩa với NSƯT Hoài Linh.

'Phước Sang đang rất yếu, không thể nói chuyện'- Ảnh 2.

Tạo hình của Phước Sang trong Làm giàu với ma.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Phước Sang khi trở lại với phim trường, theo Trung Lùn, chính là được sống trong không khí nghệ thuật quen thuộc: “Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, trước máy quay, anh như được trở lại thời vàng son. Đó là điều khiến anh thật sự hạnh phúc”.

Giữa tháng 8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Phước Sang được gia đình đưa đi nhập viện sau khi phát hiện ông nằm bất động trong phòng. Ông được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Ban đầu, bác sĩ tiên lượng xấu do Phước Sang từng ba lần đột quỵ, bệnh nền cao huyết áp.

Sáng 16/8, nam nghệ sĩ tỉnh lại và được chuyển khỏi phòng cấp cứu. Ông chưa thể nói chuyện với người thân do sức khỏe còn yếu. Đại diện gia đình nói thêm ông qua cơn nguy kịch, đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Nam nghệ sĩ đang sống cùng các con tại Thủ Đức, chuyên tâm tập vật lý trị liệu. Lần nhập viện điều trị đột quỵ gần nhất của Phước Sang là vào tháng 3/2024. Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, Phước Sang nhập viện tại Khoa tim mạch cấp cứu can thiệp. Sau khi được cấp cứu, nhà sản xuất phim vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hồi phục tốt.

Phước Sang từng chia sẻ sức khỏe của anh bất ổn, không ít lần bị tai biến do biến chứng của cao huyết áp. "Có thể bây giờ tôi ngồi nói chuyện nhưng hôm sau không còn. Tôi lấy sự khôn lớn, trưởng thành của con để làm niềm vui trong cuộc sống", Phước Sang nói.

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9

Theo Trạch Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV là “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: khéo chăm chồng chăm con, tái xuất với nhăn sắc thăng hạng, ai cũng trầm trồ

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV là “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: khéo chăm chồng chăm con, tái xuất với nhăn sắc thăng hạng, ai cũng trầm trồ Nổi bật

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác Nổi bật

Tùng Dương mạnh tay đầu tư MV mới cho bài hát tỷ view, tái hiện khoảnh khắc bùng nổ trước 50.000 khán giả tại concert Quốc gia

Tùng Dương mạnh tay đầu tư MV mới cho bài hát tỷ view, tái hiện khoảnh khắc bùng nổ trước 50.000 khán giả tại concert Quốc gia

20:37 , 25/08/2025
Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

20:29 , 25/08/2025
Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

20:16 , 25/08/2025
Long Chun, Ngọc Kem, Đan Chi khuấy động livestream “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt”: Lan toả những sản phẩm rực rỡ tinh thần Việt, góp phần gửi trao yêu thương đến trẻ em

Long Chun, Ngọc Kem, Đan Chi khuấy động livestream “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt”: Lan toả những sản phẩm rực rỡ tinh thần Việt, góp phần gửi trao yêu thương đến trẻ em

20:11 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên