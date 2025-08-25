'Phước Sang đang rất yếu, không thể nói chuyện'

Tại buổi ra mắt Làm giàu với ma 2 ngày 25/8, truyền thông quan tâm việc Phước Sang xuất hiện ở đầu phim điện ảnh. Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh và NSƯT Hoài Linh ra sức thuyết phục đạo diễn Khi đàn ông có bầu trở lại điện ảnh.

“Những năm gần đây, tôi thường xuyên ghé thăm anh Sang. Thấy anh yếu và hơi buồn, tôi nghĩ nếu làm phim thì phải mời anh tham gia. Bởi tôi luôn muốn giữ tình cảm, chọn những người anh em từng gắn bó, từng sống chết, từng làm việc với mình”, Trung Lùn nói.

Để Phước Sang có thể yên tâm tham gia, Trung Lùn và nghệ sĩ Hoài Linh phối hợp để tạo sự thoải mái nhất cho anh. Nam đạo diễn nói cả ba người hiểu nhau. Trung Lùn và NSƯT Hoài Linh tìm cách để Phước Sang vui vẻ, thoải mái nhất, nhờ vậy anh mới có thể nhập vai.

Hình ảnh của Phước Sang trên phim trường Làm giàu với ma 2.

Trung Lùn chia sẻ sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đã có dấu hiệu sa sút từ vài năm trước. "Khoảng 3-4 năm trước, trí nhớ của anh Sang vẫn còn kiểm soát được, khi tôi mời anh đóng một vai nhỏ thì anh vẫn đảm nhận tốt. Nhưng đến bộ phim lần này, trí nhớ của anh đã kém đi rõ rệt”.

Đạo diễn chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang rất đáng lo ngại. “Ngay lúc này, sức khỏe của anh Sang đang rất yếu. Cách đây khoảng một tuần, bác sĩ từng báo tình hình nguy kịch, nhưng may mắn là anh đã vượt qua. Dù vậy, hiện tại anh chỉ nhận biết được những người xung quanh, nhưng không thể nói chuyện được nữa”, đạo diễn Trung Lùn nói.

Phước Sang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Trong bức ảnh do đoàn phim chia sẻ vào đầu tháng 8, ông sức khỏe yếu nhưng cố gắng hoàn thành vai diễn.

Đại diện đoàn phim cho biết sức khỏe của Phước Sang còn yếu, chưa hồi phục sau lần ba lần đột quỵ, trí nhớ giảm sút. Ông nhận lời mời vào vai chủ tiệm máy ảnh trong Làm giàu với ma 2 do tình nghĩa với NSƯT Hoài Linh.

Tạo hình của Phước Sang trong Làm giàu với ma.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Phước Sang khi trở lại với phim trường, theo Trung Lùn, chính là được sống trong không khí nghệ thuật quen thuộc: “Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, trước máy quay, anh như được trở lại thời vàng son. Đó là điều khiến anh thật sự hạnh phúc”.

Giữa tháng 8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Phước Sang được gia đình đưa đi nhập viện sau khi phát hiện ông nằm bất động trong phòng. Ông được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Ban đầu, bác sĩ tiên lượng xấu do Phước Sang từng ba lần đột quỵ, bệnh nền cao huyết áp.

Sáng 16/8, nam nghệ sĩ tỉnh lại và được chuyển khỏi phòng cấp cứu. Ông chưa thể nói chuyện với người thân do sức khỏe còn yếu. Đại diện gia đình nói thêm ông qua cơn nguy kịch, đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Nam nghệ sĩ đang sống cùng các con tại Thủ Đức, chuyên tâm tập vật lý trị liệu. Lần nhập viện điều trị đột quỵ gần nhất của Phước Sang là vào tháng 3/2024. Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, Phước Sang nhập viện tại Khoa tim mạch cấp cứu can thiệp. Sau khi được cấp cứu, nhà sản xuất phim vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hồi phục tốt.

Phước Sang từng chia sẻ sức khỏe của anh bất ổn, không ít lần bị tai biến do biến chứng của cao huyết áp. "Có thể bây giờ tôi ngồi nói chuyện nhưng hôm sau không còn. Tôi lấy sự khôn lớn, trưởng thành của con để làm niềm vui trong cuộc sống", Phước Sang nói.