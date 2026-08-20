Phường Lĩnh Nam công khai phương án quy hoạch chi tiết hai khu đô thị quy mô gần 270ha

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại phường Lĩnh Nam

Theo Thông báo số 388/TB-UBND ngày 18-8-2026 của UBND phường Lĩnh Nam, nội dung công khai gồm phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đa mục tiêu và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Định cư cùng một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam, thuộc Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha. Ảnh: LN

Trong đó, Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 169,07ha. Cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư) là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 98,5ha đối với khu đô thị Định cư và khoảng 80,7ha đối với cụm công viên tại bãi sông. Cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư) là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Việc lập và công khai các đồ án quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trước đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 về quyết định chủ trương đầu tư dự án; UBND thành phố ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 3-6-2026 về việc phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt để thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đối với Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án Khu đô thị Đa mục tiêu trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 25-5-2026. Ngày 9-8-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ trương triển khai ngay Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam. Ngày 11-8-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4189/QĐ-UBND phê duyệt Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Công khai để người dân tham gia ý kiến

Đại diện lãnh đạo UBND phường Lĩnh Nam cho biết, việc niêm yết công khai phương án quy hoạch nhằm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trước khi các bước tiếp theo của quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được thực hiện.

Bản đồ hành chính phường Lĩnh Nam (thành phố Hà Nội). Ảnh: LN

Hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam và Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam được công khai theo mã QR kèm tài liệu.

Các địa điểm công khai gồm trụ sở UBND phường Lĩnh Nam, địa chỉ 669 đường Lĩnh Nam và trụ sở Hợp tác xã Khuyến Lương; đồng thời được đăng tải trên hệ thống cổng thông tin điện tử phường và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.

Thời gian công khai, lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 18-8-2026. Theo quy định tại khoản 7 Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến.

UBND phường Lĩnh Nam giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình niêm yết, công khai quy hoạch; đồng thời tổ chức tiếp nhận ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn.

Việc công khai phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là bước quan trọng để người dân khu vực Lĩnh Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với định hướng tổ chức không gian, hạ tầng và các chức năng đô thị trước khi quy hoạch được hoàn thiện theo quy định.