Phương Oanh hiện tại: Sống trong biệt thự, một mình đối diện với những "cơn bão" của 2 con

Sau khoảng thời gian khá kín tiếng trước công chúng, mới đây Phương Oanh bất ngờ đăng tải vlog dài hơn 6 phút chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi kể từ sau biến cố liên quan đến ông xã Shark Bình, nữ diễn viên gần như hạn chế xuất hiện trước truyền thông và ít cập nhật cuộc sống cá nhân hơn trước.

Trong vlog mới, Phương Oanh hé lộ những góc quen thuộc bên trong căn biệt thự từng là tổ ấm của gia đình cô. Có thể thấy nữ diễn viên vẫn duy trì cuộc sống giản dị, dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc hai con song sinh Jimmy và Jenny. Khác với hình ảnh hào nhoáng trên màn ảnh trước đây, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh xoay quanh những công việc rất đời thường như đưa đón con, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và đồng hành cùng các bé trong từng giai đoạn phát triển.

Hiện tại, Phương Oanh không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc sống của nữ diễn viên giờ đây chủ yếu xoay quanh gia đình và hai nhóc tỳ song sinh. Đáng chú ý, trong vlog mới, Phương Oanh cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn các con bước vào tuổi lên 2.

Nữ diễn viên tâm sự: " Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ. Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con".

Những tâm sự chân thật của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều bậc phụ huynh. Không ít người cho rằng hành trình làm mẹ của nữ diễn viên cũng giống như rất nhiều ông bố, bà mẹ khác khi phải đối diện với những thử thách mới mỗi ngày cùng con nhỏ. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Phương Oanh hiện chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn.

Không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án phim ảnh hay sự kiện giải trí, nữ diễn viên dành thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhưng qua những hình ảnh mới được chia sẻ, nhiều khán giả nhận xét Phương Oanh vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực và đang từng bước tìm thấy sự cân bằng trong vai trò của một người mẹ.

Sau khi công khai chuyện tình cảm vào năm 2022, Phương Oanh và Shark Bình nhanh chóng trở thành cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mối quan hệ của cả hai từng trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi liên tục vướng những tranh cãi và ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Dù vậy, Phương Oanh và Shark Bình vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau, tiến tới hôn nhân và chào đón cặp song sinh đáng yêu, mở ra chương mới trong cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, khi Shark Bình gặp biến cố, Phương Oanh cũng dần thu mình khỏi các hoạt động công khai. Nữ diễn viên gần như biến mất khỏi mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài, không chia sẻ hay phản hồi bất kỳ thông tin nào liên quan đến những ồn ào xung quanh. Đến khi xuất hiện trở lại, cô lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác không nhắc đến quá khứ, không giải thích hay than thở, mà chỉ nhẹ nhàng chia sẻ những video nấu ăn và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Nấu nướng cũng là sở thích mà Phương Oanh theo đuổi trong nhiều năm qua. Nữ diễn viên từng cho biết việc vào bếp đơn giản xuất phát từ niềm vui chăm sóc những người thân yêu chứ không nhằm xây dựng hình ảnh hay tạo nội dung trên mạng xã hội. Theo cô, có những món ăn chỉ cần đọc công thức là có thể thực hiện được ngay, nhưng cũng có những món đòi hỏi nhiều lần thử nghiệm, sự kiên trì và kinh nghiệm mới có thể đạt được hương vị mong muốn.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định quan điểm rõ ràng trong hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết cô không tham gia hay can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của chồng. Thay vào đó, cô luôn muốn giữ sự độc lập trong công việc và sự nghiệp của bản thân. Theo Phương Oanh, mỗi người cần tự xây dựng con đường riêng, tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình thay vì dựa dẫm vào bất kỳ ai, kể cả khi đang có những điều kiện thuận lợi. Người đẹp cho rằng chính những thử thách, va vấp hay thất bại trong cuộc sống mới là điều tạo nên giá trị thực sự của mỗi cá nhân. Đó cũng là cách giúp cô trưởng thành hơn và có thêm bản lĩnh để bước tiếp trên hành trình của riêng mình.

