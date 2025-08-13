Phường rộng nhất Hà Nội sẽ thành trung tâm đô thị mới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 12/8, phường Hồng Hà (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Đây là phường mới thành lập, có diện tích, dân số lớn nhất Hà Nội. Giai đoạn 2025-2030, phường Hồng Hà được thành phố Hà Nội định hướng trở thành trung tâm phát triển đô thị mới của Thủ đô.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới của 12 phường thuộc 5 quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên và Hai Bà Trưng, phường Hồng Hà hiện có địa giới bao gồm toàn bộ khu vực ngoài đê Hữu Hồng từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy và trở thành phường có diện tích (16,61 km2) dân số (126.000 người) lớn và đặc thù nhất của Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, các đảng bộ, chính quyền địa phương tiền thân trên địa bàn phường Hồng Hà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ chiếm 98,1% tỷ trọng; nhiều đề án phát triển gắn với du lịch làng nghề đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên được triển khai hiệu quả; thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ mới giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hồng Hà xác định, huy động tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại; Khai thác tối đa thế mạnh về quỹ đất để tạo động lực và cực tăng trưởng kinh tế mới. Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực; đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến; khát vọng xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là điểm sáng phát triển mới của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, mặc dù là phường mới, Đảng bộ và chính quyền phường mới thành lập nên còn có nhiều khó khăn, thử thách nhưng cấp ủy, nhân dân trong phường đã sớm ổn định các tổ chức từ Đảng ủy, Ủy ban phường đến các tổ dân phố để đi vào hoạt động bình thường, và trở thành phường sớm tổ chức được Đại hội Đảng bộ trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hồng Hà được thành phố Hà Nội định hướng trở thành trung tâm phát triển đô thị mới của Thủ đô, hài hòa giữa sinh thái, văn hóa, lịch sử và đô thị hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hồng Hà nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ phường đã đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới là “huy động mọi nguồn lực, tạo động lực bứt phá xây dựng phường Hồng Hà phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, với không gian điểm nhấn là đô thị ven sông, góp phần quan trọng đưa thành phố, đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây là mục tiêu rất cao, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân phường Hồng Hà.

Thay mặt Đảng bộ phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bùi Tuấn Anh khẳng định, ngay sau đại hội, Đảng bộ phường sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả và Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường; khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tại đại hội, các quyết định quan trọng đã được công bố, trong đó có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hồng Hà, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội lần thứ nhất phường Hồng Hà.


