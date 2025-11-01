Pi Group hợp tác cùng SC Realty lan tỏa giá trị Đô thị số Picity

Sự kiện không chỉ là cột mốc hợp lực giữa hai thương hiệu cùng chung tầm nhìn kiến tạo chuẩn sống mới, mà còn thể hiện cam kết lan tỏa giá trị "Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế" đến đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

SC Realty – Đơn vị phân phối chuyên nghiệp, kiến tạo giá trị thực

Công ty CP Dịch vụ BĐS SC là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, với định hướng phát triển bền vững dựa trên năng lực thị trường, uy tín thương hiệu và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, SC Realty đã xây dựng được hệ thống hoạt động quy mô, chuyên nghiệp, kết nối hàng trăm chuyên viên kinh doanh năng động – am hiểu thị trường và am tường sản phẩm.

Với triết lý "Chất lượng dịch vụ – Niềm tin khách hàng – Hiệu quả đối tác", SC Realty không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ vào quản lý bán hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất tiếp cận thị trường.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa mạng lưới khách hàng, chiến lược truyền thông định hướng thương hiệu, và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, SC Realty đã trở thành một trong những đơn vị phân phối uy tín được nhiều chủ đầu tư lớn tại Việt Nam tin tưởng đồng hành.

Trong hệ thống hơn 40 đại lý phân phối chiến lược được Pi Group công bố tại buổi lễ, SC Realty nổi bật với năng lực triển khai thị trường linh hoạt, độ phủ khách hàng rộng, cùng kinh nghiệm phân phối các sản phẩm cao cấp.

Với vai trò cầu nối chiến lược, SC Realty không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phân phối sản phẩm, mà còn đồng hành cùng Pi Group trong việc truyền tải giá trị cốt lõi của thương hiệu Picity – nơi hội tụ giữa chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống vượt trội.

Sự hợp tác giữa Pi Group và SC Realty đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc lan tỏa mô hình Đô thị số Picity, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng, đồng thời củng cố vị thế thương hiệu Picity trong phân khúc cao cấp.

Picity – Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế

Pi Group phát triển Picity dựa trên triết lý: "Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực phát triển" với ba trụ cột chiến lược.

Mô hình Đô thị số Picity vận hành toàn diện bằng công nghệ.

Một là: Quản lý vận hành bằng công nghệ (AI – IoT – Blockchain): Ứng dụng hệ sinh thái công nghệ toàn diện gồm Smart Parking, Smart Elevator, Smart Locker, Smarthome, cảm biến môi trường, camera AI & Face ID, robot giao hàng tự động, và nền tảng vận hành Pi Care – giúp cư dân quản lý, thanh toán, đặt tiện ích và thương mại điện tử trên cùng một hệ thống.

Hai là: Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế: Picity được quy hoạch như một resort giữa lòng đô thị, với hồ bơi vô cực muối khoáng acrylic ở độ cao 140m, sky lounge, rạp chiếu phim ngoài trời, phòng gym Technogym, khu vui chơi công nghệ AR cho trẻ em, khu livestream và co-working space hiện đại – mang đến trải nghiệm sống – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng toàn diện.

Ba là: Thiết bị đồng bộ từ thương hiệu toàn cầu: Pi Group hợp tác với 7 thương hiệu hàng đầu thế giới gồm Otis (Mỹ), ABB (Thụy Sĩ), Osram (Đức), Imudex (Đức), Grohe (Đức), Adel (Mỹ), và Keenon Robotics (Trung Quốc) – bảo chứng cho chất lượng công trình và chuẩn vận hành thông minh.

Sự hợp lực giữa Pi Group, các đối tác toàn cầu và đại lý hàng đầu thị trường bảo chứng cho thành công của Picity.

Sự hợp tác giữa Pi Group và SC Realty là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững và tính đồng hành chiến lược. Hai bên cam kết cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo cộng đồng cư dân thông minh, an toàn và thịnh vượng, nơi mỗi sản phẩm Picity không chỉ là bất động sản, mà còn là một trải nghiệm sống mang dấu ấn công nghệ và giá trị nhân văn.

Trong thời gian tới, SC Realty sẽ đồng hành triển khai các dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Picity như: Picity Sky Park – phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng, biểu tượng cho phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng – công nghệ – sức khỏe. Picity Central Park – dự án trọng điểm ra mắt Quý I/2026, được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số TP.HCM.