Pi Group và Vạn Phước House ký kết phân phối chiến lược Đô thị số Picity

Vạn Phước House không chỉ sở hữu năng lực thực chiến đã được kiểm chứng mà còn là một thương hiệu có uy tín vững chắc trên thị trường. Với tệp khách hàng mục tiêu thuộc phân khúc trung và cao cấp – bao gồm những nhà đầu tư chuyên nghiệp và các gia đình tìm kiếm chuẩn mực sống quốc tế – Vạn Phước House đã tư vấn và phân phối thành công hàng ngàn sản phẩm ra thị trường, khẳng định vị thế và tầm nhìn của mình.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ, và năng lực thực sự của một đại lý phân phối được thể hiện rõ nhất qua triết lý lựa chọn sản phẩm. Nhu cầu của khách hàng ngày càng gia tăng, không còn chỉ dừng lại ở một nơi ở đơn thuần, mà đã dịch chuyển sang tìm kiếm một phong cách sống toàn diện, được kiến tạo trên nền tảng công nghệ.

Đáp ứng xu hướng này, mô hình Đô thị số Picity do Pi Group phát triển đang nổi lên như một lựa chọn tiên phong nhờ hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, có sức hút mạnh mẽ với tệp cư dân thế hệ mới.

Đây cũng là nhận định từ Vạn Phước House, một đơn vị phân phối uy tín trên thị trường. Triết lý của Vạn Phước House là luôn chọn lọc kỹ lưỡng, tập trung vào các sản phẩm có chất lượng vượt trội và tiềm năng bền vững. Đó cũng chính là lợi thế giúp Vạn Phước House trở thành đối tác chiến lược của hàng loạt chủ đầu tư lớn, trong đó có Pi Group.

Đô thị số Picity đón đầu phong cách sống toàn diện, được kiến tạo trên nền tảng công nghệ 5.0 hiện đại.

Giá trị của Picity không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là một giải pháp sống toàn diện, kết hợp hài hòa ba trụ cột cốt lõi: Vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI, IoT, Blockchain); Hệ sinh thái tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế; và Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Để bảo chứng cho chất lượng và nâng tầm chuẩn sống quốc tế, Pi Group đã quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín toàn cầu trong việc cung cấp thiết bị và nền tảng công nghệ cho Picity. Có thể kể đến Otis (thang máy), ABB và Osram (thiết bị điện – chiếu sáng), Imudex (smarthome), Grohe (thiết bị vệ sinh), Adel (khóa điện tử công nghệ cao) và Keenon Robotics (giải pháp robot tự động vận hành).

Pi Group hợp tác chiến lược với các đối tác cung ứng hàng đầu thế giới kiến tạo Đô thị số Picity.

Với vai trò là Đối tác phân phối chiến lược, Vạn Phước House được Pi Group tin tưởng sẽ là "cầu nối" đắc lực, giúp truyền tải trọn vẹn giá trị và lan tỏa chuẩn sống khác biệt của Đô thị số Picity đến đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Vạn Phước House luôn khẳng định vai trò là đại lý phân phối hàng đầu thị trường trong nhiều năm liền. Với nền tảng giá trị vững chắc và năng lực thực thi đã được bảo chứng này, Vạn Phước House được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên những dấu ấn tăng trưởng mới cho các dự án của Pi Group.

Vạn Phước House cam kết đồng hành cùng Pi Group lan tỏa giá trị Đô thị số Picity.

Trong hành trình sắp tới, Vạn Phước House sẽ đồng hành cùng Pi Group giới thiệu các dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Picity. Nổi bật là Picity Sky Park và phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng – công nghệ – sức khỏe.

Đặc biệt, dự án Picity Central Park tại phường Thuận An (dự kiến ra mắt Quý I/2026) được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM, thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững và tầm nhìn quốc tế của Pi Group.

Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trong hành trình đưa chuẩn sống đô thị số đến cộng đồng. Sự đồng hành của Vạn Phước House được kỳ vọng sẽ giúp mỗi sản phẩm Picity khi ra mắt thị trường đều trở thành minh chứng cho chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống vượt trội mà Pi Group cam kết mang lại.