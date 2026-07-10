Pinetree đồng hành cùng SSC thúc đẩy giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

Cụ thể, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính đã diễn ra vào ngày 08/7/2026 với sự đồng hành của Pinetree, SSI và FiinGroup.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, Pinetree sẽ cung cấp Stock123 - ứng dụng học tập và thực hành chứng khoán ảo đầu tiên tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ các trường đại học xây dựng môi trường thực hành đầu tư cho sinh viên.

Thông qua Stock123, sinh viên có thể trải nghiệm các hoạt động đầu tư trong môi trường mô phỏng, từ theo dõi thị trường, phân tích doanh nghiệp đến xây dựng chiến lược giao dịch. Nền tảng giúp người học chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực tiễn, tiếp cận thị trường chứng khoán một cách trực quan, chủ động và an toàn trước khi tham gia đầu tư thực tế.

Tiên phong trong chiến lược phát triển chứng khoán số toàn diện từ năm 2019, Pinetree là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ để đổi mới trải nghiệm đầu tư và thúc đẩy giáo dục tài chính. Stock123 là một trong những sáng kiến nổi bật trong hệ sinh thái số của Pinetree, được phát triển nhằm giúp cộng đồng có thể học tập và thực hành đầu tư trong môi trường mô phỏng.

Chỉ sau 6 tháng ra mắt kể từ tháng 1/2020, ứng dụng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng và vươn lên dẫn đầu trong nhóm ứng dụng học tập và thực hành chứng khoán tại Việt Nam.

Stock123 cũng đã đồng hành cùng nhiều cuộc thi chứng khoán dành cho sinh viên trên toàn quốc như I-Invest, Go Finance, FIB Bull & Bear…, đồng thời đã được đưa vào đào tạo, thực hành chính thức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Đại Nam.

Mr. Shin Jae Yeol đại diện Pinetree (ngoài cùng bên trái) chụp hình cùng Phó chủ tịch UBCK, và Ban lãnh đạo SSI, FiinGroup tại buổi ký kết.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Shin Jae Yeol - Giám đốc Khối Kế hoạch và Quản trị của Pinetree, bày tỏ: "Pinetree tin rằng giáo dục tài chính cần đi cùng trải nghiệm thực tế. Thông qua Stock123, chúng tôi mong muốn giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời góp phần hình thành thế hệ nhà đầu tư trẻ có kiến thức và trách nhiệm".

Thông qua hợp tác cùng SSC, các trường đại học và các đối tác trong ngành, Pinetree tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ hiểu biết và thúc đẩy sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.