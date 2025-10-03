Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Pizza 4P's chuẩn bị mở cửa hàng ở Mỹ, mục tiêu doanh thu 3 triệu USD

03-10-2025 - 07:07 AM | Doanh nghiệp

Pizza 4P's là cửa hàng "đa quốc gia" khi khởi nguồn ở Việt Nam, bởi người Nhật, với món ăn theo phong cách Ý, và đang có nhiều nhà hàng ở Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Nhật, và Campuchia.

Chuỗi nhà hàng Pizza 4P's vừa đăng tin tuyển dụng vị trí tổng giám đốc (general manager) cho nhà hàng sắp mở ở khu Brooklyn, thành phố New York, Hoa Kỳ.

﻿Đây là sự chuẩn bị của Pizza 4P's đối với nhà hàng "tinh hoa" (flagship) đầu tiên tại Mỹ. Các nhiệm vụ chính là thực hiện việc khai trương và giấy phép cho nhà hàng, xây dựng và huấn luyện nhân sự, và đảm bảo công việc vận hành.

﻿Mục tiêu doanh thu năm của cửa hàng này là ít nhất 3 triệu USD.

﻿Hiện tại, Pizza 4P's đang có 35 cửa hàng ở Việt Nam, cùng với 5 cửa hàng ở Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, tổng cộng 40 cửa hàng toàn cầu.

﻿Giữa năm 2024, trong một bài phỏng vấn với Nikkei Asia, hai vợ chồng ông Yosuke Masuko và bà Sanae Takasugi - hai nhà đồng sáng lập thương hiệu Pizza 4P's đặt mục tiêu tổng doanh thu năm nay sẽ lần đầu tiên vượt 10 tỷ yen, tương đương 67 triệu USD , tức hơn 1.700 tỷ đồng . Khi đó, Pizza 4P's có 32 cửa hàng ở Việt Nam và cửa hàng ở Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, tức là doanh thu trung bình mỗi địa điểm là 2 triệu USD .

Trong năm 2023, theo tài liệu từ HNX, CTCP Pizza 4P's - chi nhánh tại Việt Nam của công ty này vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế 115,3 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 43%. Như vậy, doanh nghiệp này tiếp tục lãi lớn sau giai đoạn 2020-2021 lỗ vì đại dịch.

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 267 tỷ đồng, tăng ﻿130% so với số đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,78 lần, tương ứng số nợ phải trả là khoảng hơn 208 tỷ đồng. Trong đó, công ty này đã không còn dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp ước tính khoảng 475 tỷ đồng.

Trí Đức

