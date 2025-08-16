PMAX trở thành Đối tác Marketing Tổng thể với hệ sinh thái các giải pháp toàn diện

Thách thức của doanh nghiệp khi giải pháp marketing bị phân mảnh

Thị trường biến động không ngừng, hành vi người tiêu dùng liên tục thay đổi nhanh theo xu hướng và nền tảng mới. Nhiều doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng marketing phân mảnh, thiếu dữ liệu & phân tích tổng thể để ra quyết định chính xác. Điều này dẫn đến chi phí marketing cao nhưng hiệu quả kém, chiến dịch ngắn hạn không bền vững và bỏ lỡ cơ hội.

Thông qua các dự án đa ngành, bên cạnh tối ưu quảng cáo, PMAX sớm nhận ra sức mạnh và tầm quan trọng của: Chiến lược Đa tầng (Multi-level Strategy); Năng lực Sáng tạo (Creative); Năng lực Dữ liệu & Phân tích (Data & Analytics), Năng lực Thương mại điện tử (E-commerce & MCN). Quan trọng nhất, PMAX hiểu rằng gốc rễ của tăng trưởng nằm ở việc thấu hiểu nhu cầu và giải quyết "nỗi đau" của khách hàng cuối cùng, cho thấy sức mạnh quyết định của Sản phẩm & Định giá (Product & Pricing) – yếu tố cốt lõi có thể định đoạt sự thành bại của doanh nghiệp ngay từ đầu, bên cạnh các hoạt động tiếp thị (Promotion) và Kênh phân phối (Place) đang liên tục biến đổi cấu trúc.

Việc tập trung vào chuyển đổi (Performance marketing/Lower funnel) đã không còn đủ để đảm bảo tăng trưởng, doanh nghiệp song song cũng cần phải đầu tư vào các hoạt động ở phễu trên (Upper funnel). Vậy nên, với tất cả kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đa ngành tích lũy trong thời gian qua, PMAX quyết định tái định vị thương hiệu trở thành "Total Marketing Partner", hay còn gọi là "Đối tác Marketing Tổng thể".

Hệ sinh thái các giải pháp tổng thể và toàn diện với định vị mới

PMAX xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua hệ sinh thái giải pháp marketing tích hợp toàn diện (Total & Integrated Solutions). Các giải pháp này không chỉ tối ưu hiệu quả từng chiến dịch mà còn kết nối chặt chẽ các yếu tố cốt lõi trong marketing (4Ps: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, truyền thông), bao gồm:

Total Marketing Consulting (Tư vấn chiến lược Marketing tổng thể) cung cấp giải pháp tư vấn marketing tổng thể, bao gồm Market Entry Research (nghiên cứu xâm nhập thị trường), xây dựng Growth Strategy – Marketing Strategy – Brand Strategy (chiến lược tăng trưởng, chiến lược marketing và chiến lược thương hiệu). PMAX áp dụng Marketing Science, bao gồm Marketing Mix Modeling (MMM – mô hình tối ưu hỗn hợp kênh marketing) và Creative for Performance (CFP – sáng tạo hiệu quả), đồng thời cung cấp Tech and Data Consulting (tư vấn công nghệ và dữ liệu) để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và chiến lược marketing.

Total Brand Communications (Truyền thông thương hiệu tổng thể) hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện thông qua IMC Thematic (chiến lược truyền thông tích hợp theo chủ đề), triển khai IMC Brand/Product Launch (ra mắt thương hiệu/sản phẩm) và IMC Repositioning (tái định vị thương hiệu). Chúng tôi cũng phát triển các giải pháp Creative Production (sản xuất sáng tạo) giúp thông điệp thương hiệu được truyền tải hiệu quả và nhất quán trên mọi kênh.

Total Media (Quảng cáo tích hợp đa nền tảng) cung cấp giải pháp quảng cáo đa nền tảng nhằm tăng cường Media Branding (xây dựng thương hiệu qua quảng cáo), thúc đẩy Media Ecommerce (quảng cáo thương mại điện tử) và tạo ra Media Lead Generation (quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng) hiệu quả. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, tiếp cận đúng khách hàng và nâng cao hiệu suất chuyển đổi trên các kênh trực tuyến và trực tiếp.

Total E-Commerce Management (Phát triển Thương mại điện tử tổng thể) hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và phát triển thương mại điện tử qua Multi Channel Ecommerce Management (quản lý thương mại điện tử đa kênh) và Multi Channel Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết đa kênh), kết hợp với các chiến dịch E2E Activation (kích hoạt toàn diện từ đầu đến cuối) nhằm tăng cường doanh số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động bán hàng trực tuyến trên nhiều kênh khác nhau.

Total MCNs Powerhouse (Hệ sinh thái đa kênh – MCN) xây dựng và phát triển hệ sinh thái MCNs, bao gồm Influencer Partnership (hợp tác với influencer), phát triển năng lực Creator Development (phát triển creator), triển khai các chiến dịch Mega Livestream Operation (livestream quy mô lớn) và Performance Livestream Operation (livestream hiệu quả, tối ưu chuyển đổi). Giải pháp này giúp doanh nghiệp tối đa hóa sự tương tác, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng trưởng hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Với định hướng tối ưu toàn phễu, PMAX không chỉ tập trung vào từng điểm chạm mà còn xây dựng hành trình khách hàng xuyên suốt từ nhận thức đến chuyển đổi và duy trì, đảm bảo mỗi giai đoạn đạt mục tiêu ngắn hạn và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Ngoài ra, PMAX luôn lấy dữ liệu làm trọng tâm (Data-driven), tối ưu hóa quyết định đầu tư và chiến lược marketing dựa trên thông tin thực tế, tạo ra vòng lặp phản hồi liên tục để cải thiện hiệu quả qua từng giai đoạn.

PMAX chính thức tái định vị thương hiệu thành "Total Marketing Partner" từ ngày 14/8

Giá trị dành cho khách hàng và đối tác

Với định vị mới, PMAX tiếp tục sứ mệnh đã bắt đầu từ khi thành lập, cam kết mang lại giá trị bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng và phát triển ổn định, vượt qua biến động thị trường và chu kỳ kinh tế. Các giải pháp của PMAX luôn dựa trên kết quả đo lường cụ thể, giúp tối ưu hiệu suất đầu tư và duy trì sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp.

Đồng hành cùng hơn 600+ thương hiệu, hơn 30 giải thưởng quốc tế và đội ngũ 250+ nhân sự cùng 50 chuyên gia đa ngành, PMAX là đối tác tổng thể và toàn diện, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tập trung phát triển kinh doanh cốt lõi.

Hãy để PMAX trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp