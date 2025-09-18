PNJ chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 14%

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 29/9/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 23/10/2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, PNJ có hơn 337,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính sẽ phải chi khoảng gần 473,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, PNJ đã chốt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Trước đó, hồi tháng 3 năm 2025, PNJ đã chi hơn 202,7 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 600 đồng.

Trong một diễn biến khác, PNJ đang trong thời gian chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của công ty. Với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 65 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP lần này.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 9/9/2025 đến ngày 23/9/2025.

Mục đích phát hành là phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 cho người lao động và các nhân sự có đóng góp vào công ty và các công ty con nhằm ghi nhận sự cống hiến của họ cho Công ty và các công ty con trong năm 2024.

Nếu đợt phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ hơn 3.380,7 tỷ đồng lên gần 3.413,2 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố trước đó, có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Trí Thông- Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo- Thành viên HĐQT, được mua 136.800 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, PNJ mang về doanh thu thuần hơn 17.217,5 tỷ đồng, giảm 22,1% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.114,7 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Năm 2025, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.959,7 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm 2025, PNJ đã hoàn thành được 56,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của PNJ giảm nhẹ gần 54 tỷ đồng có với đầu năm, xuống còn gần 17.153,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 79,9% tổng tài sản, ở mức hơn 13.708,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.184,4 tỷ đồng, giảm 12,9% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 3.096,3 tỷ đồng, chiếm 59,7% tổng nợ.