PNJ đạt doanh thu 25.353 tỷ đồng 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo kinh doanh vừa công bố, riêng trong quý 3 năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng (tăng 129,7% so với cùng kỳ).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, doanh thu bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 5,1% so với cùng kỳ. Sở dĩ, PNJ duy trì được kết quả khả quan này nhờ vào các yếu tố: i) Số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2024 (429 cửa hàng so với 418); ii) Các chương trình marketing hiệu quả tiếp tục thu hút thành công nhiều khách hàng mới; iii) Chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu thị trường đang thay đổi ; và iv) PNJ liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 9 tháng năm 2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ. Với lợi thế là nhà sản xuất uy tín, vận hành bài bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định, PNJ tiếp tục khẳng định được vị thế, được khách hàng tin tưởng – đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 9 tháng năm 2025 đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ vào sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng 11,1 điểm phần trăm so với mức 54,5% của 9 tháng năm 2024. Đồng thời, giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.

BST Lá Ngọc Cành Vàng PNJ (Ảnh: Sơn Tùng)

PNJ cũng trình làng nhiều bộ sưu tập mới và đa dạng danh mục sản phẩm theo hướng may đo riêng cho từng phân khúc khách hàng tuỳ theo nhu cầu, phong cách, sở thích. Đặc biệt, công ty tạo dấu ấn mạnh mẽ mùa cưới với việc ra mắt bộ sưu tập Trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng PNJ,… Song song đó, PNJ tập trung vào chiến lược dài hạn kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển các lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với hoạt động kinh doanh cốt lõi như sản phẩm tiêu dùng cao cấp, thời trang cho nam giới,…

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ nhận chứng nhận từ đại diện ban tổ chức (Ảnh: Tuấn Vũ)

Ngoài ra, mức độ tin cậy của thương hiệu cũng được gia tăng khi PNJ tiếp tục ghi danh tại các giải thưởng uy tín như: Nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (do Nhịp cầu đầu tư công bố); đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên tại giải thưởng JWA 2025 ở hạng mục "Sustainability Leadership" nhờ chiến lược phát triển bền vững xuất sắc; Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025, giá trị thương hiệu của PNJ đạt 523 triệu USD (theo Brand Finance)….