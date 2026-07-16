PNJ thủng đáy 5 năm, vốn hóa "bốc hơi" 22.500 tỷ đồng sau vài tháng

Sáng 16/7, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) tiếp tục giảm sàn. Áp lực bán tăng mạnh ngay đầu phiên chiều khiến cổ phiếu rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với dư bán giá sàn hơn 3 triệu đơn vị.

Cú lao dốc đưa thị giá PNJ xuống còn 40.600 đồng/cp, mức thấp nhất trong gần 5 năm kể từ tháng 9/2021. Vốn hóa thị trường theo đó nhúng dưới 21.000 tỷ đồng, giảm hơn một nửa (giảm khoảng 22.560 tỷ) so với đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay.

Đà bán tháo xuất hiện sau khi ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, đơn vị thành viên của PNJ - bị khởi tố về hành vi buôn lậu kim cương, làm dấy lên nhiều lo ngại về tác động đối với hình ảnh thương hiệu cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước phản ứng tiêu cực của thị trường, ban lãnh đạo PNJ đã liên tiếp đưa ra các thông điệp nhằm củng cố niềm tin của khách hàng và cổ đông. Chủ tịch HĐQT PNJ, cho biết toàn bộ kim cương của PNJ đều được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ. Đồng thời, bà nhấn mạnh P-Lab chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ giám định, không tham gia kinh doanh kim cương.

Doanh nghiệp cho biết đang xem xét phương án mua cổ phiếu quỹ, trong khi Tổng Giám đốc cũng cân nhắc mua thêm cổ phiếu, qua đó khẳng định mức định giá hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị nội tại và sự việc vừa qua mang tính cá biệt, không bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.﻿

Dù vậy, những động thái trấn an từ doanh nghiệp vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital, cho biết một số quỹ do VinaCapital quản lý đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu PNJ. Theo ông, đây là quyết định mang tính quản trị rủi ro danh mục, không xuất phát từ việc quỹ có thêm thông tin ngoài những gì doanh nghiệp đã công bố.

Ở góc độ dài hạn, ông Minh vẫn đánh giá PNJ là doanh nghiệp sở hữu nền tảng kinh doanh vững chắc với mô hình đã được kiểm chứng. Công ty hiện vận hành hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, quy mô lớn gấp 4-5 lần doanh nghiệp đứng sau và giữ vị thế dẫn đầu thị phần ngành bán lẻ trang sức. Bên cạnh đó, PNJ còn duy trì chính sách cổ tức ổn định, với tỷ lệ chi trả liên tục tăng và đã gấp đôi sau 5 năm.

Cùng chung quan điểm rằng nền tảng hoạt động của PNJ chưa thay đổi, nhưng thận trọng hơn với triển vọng lợi nhuận, Vietcap vẫn kỳ vọng doanh nghiệp duy trì tăng trưởng trong năm 2026 nhờ kết quả tích cực của nửa đầu năm. Theo dự báo, doanh thu bán lẻ sẽ tăng khoảng 2%, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 11% so với năm trước.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng áp lực sẽ bộc lộ rõ hơn từ nửa cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, khi doanh thu bán lẻ chỉ còn được dự báo tăng khoảng 5%, còn lợi nhuận có thể giảm 14% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí bán hàng, quản lý gia tăng.

Quan điểm này cũng khiến Vietcap điều chỉnh giảm 22% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PNJ trong giai đoạn 2026-2031. Riêng năm 2026 và 2027, dự báo lợi nhuận lần lượt giảm 12% và 30%, trong khi giai đoạn 2028-2031 giảm trung bình 23%.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này hạ giả định tăng trưởng dài hạn từ 5% xuống 3% và áp dụng thêm mức chiết khấu rủi ro 10% đối với định giá để phản ánh những bất định còn hiện hữu trong bối cảnh cuộc điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương vẫn đang diễn ra.

Theo Vietcap, sự cố liên quan đến P-Lab có thể khiến niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm kim cương của PNJ suy giảm trong ngắn hạn, buộc doanh nghiệp phải tăng chiết khấu bán hàng, đẩy mạnh hoạt động marketing để xây dựng lại thương hiệu, đồng thời làm gia tăng nhu cầu vốn lưu động và chi phí tài chính. Trên nền so sánh thấp, lợi nhuận của PNJ được kỳ vọng sẽ dần phục hồi từ năm 2028.