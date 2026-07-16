Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An (MCK: HAH) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.Hà Nội (HNX) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Cụ thể, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,858% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian nhận tiền mua từ ngày 13/7/2026 đến ngày 21/7/2026.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của công ty và các công ty con; Thu hút, giữ chân và tạo động lực để cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với HAH. Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Ngày 15/7/2026, Xếp dỡ Hải An chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với hơn 188,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Xếp dỡ Hải An sẽ chi gần376,7 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức đợt này. Ngày thực hiện thanh toán là 5/8/2026.

Ảnh minh họa: HAH

Trong một diễn biến khác, Xếp dỡ Hải An đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc góp thêm vốn điều lệ của Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.

Theo đó, Hải An Green Shipping Lines dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên mức hơn 1.983,3 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 483,3 tỷ đồng.

Trong đó, Xếp dỡ Hải An sẽ góp thêm hơn 193,3 tỷ đồng vào Hải An Green Shipping Lines. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027, trước thời điểm thanh toán đợt 2 theo Hợp đồng đóng mới tàu biển ký giữa Hải An Green Shipping Lines, China Shipbuilding Trading Co., Ltd. và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Nếu đợt góp vốn thành công, tổng vốn góp của Xếp dỡ Hải An tại Hải An Green Shipping Lines sẽ tăng từ 600 tỷ đồng lên mức hơn 793,3 tỷ đồng.

Được biết, việc Hải An Green Shipping Lines tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo năng lực tài chính và nguồn vốn đối ứng hợp pháp cho công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt 2 theo đúng tiến độ cam kết tại các Hợp đồng đóng mới tàu biển (Shipbuilding Contracts) đối với hai tàu container C7100-15 và C7100-16.

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) sở hữu 60% vốn và Xếp dỡ Hải An sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.



