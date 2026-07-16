SHB điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2026 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 28/4/2026.

Cụ thể, SHB dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. SHB dự kiến phát hành tối đa 5 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, địa điểm tại trụ sở của SHB hoặc các đại lý phát hành cho SHB (nếu có).

Kỳ hạn trái phiếu 7 hoặc 8 năm, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần, có kèm điều khoản mua lại. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu vào bất kể ngày nào kể từ ngày tròn 2 năm kể từ ngày phát hành. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu vào bất kể ngày nào kể từ ngày tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ảnh minh họa: SHB

Mục đích phát hành hành trái phiếu nhằm tăng nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB.

So với phương án phát hành được công bố tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 28/4/2026, SHB đã điều chỉnh thời điểm dự kiến chào bán từ quý II/2026 sang quý III/2026 đến hết thời hạn chào bán theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó SHB đã có văn bản thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, SHB chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601 với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu phát hành đợt này có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,3%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng tính theo mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức, số lượng đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 25/6/2026 đến ngày 18/8/2026.

Đây là đợt chào bán đầu tiên trong kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu của SHB đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK ngày 19/6/2026.

Theo phương án được thông qua, SHB dự kiến chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá 8.000 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành được chia thành 3 đợt. Sau đợt chào bán đầu tiên, SHB dự kiến tiếp tục phát hành 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202602 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2026.

Đợt 3 chào bán 20 triệu trái phiếu SHB7Y202603, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

SHB cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.



