Chuyện gì đang xảy ra với Elon Musk: Mất trắng gần 500 tỷ USD sau chưa đầy 1 tháng, cổ phiếu SpaceX quay đầu về giá chào sàn

Trong phiên giao dịch mới đây, cổ phiếu SpaceX chính thức rơi xuống dưới mức giá chào sàn 135 USD/cổ phiếu. Bước lùi tiếp tục kéo dài chuỗi trượt dốc không phanh, thổi bay tới 800 tỷ USD giá trị vốn hóa đế chế do Elon Musk sáng lập kể từ khi thiết lập mức đỉnh ngắn ngủi ngay sau thương vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Trước đó, vào giữa tháng Sáu, cổ phiếu SpaceX chạm mức đỉnh lịch sử trong ngày là 225 USD. Cột mốc này đã đẩy vốn hóa thị trường của hãng hàng không vũ trụ vốn đang thua lỗ này vượt mặt cả Amazon, ngay sau khi SpaceX huy động thành công 86 tỷ USD với mức định giá vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD trong thương vụ IPO lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng, kể từ thời điểm đó, cổ phiếu của hãng đã sụt giảm tới 40%, kéo giá trị khối tài sản 42% cổ phần của cá nhân Elon Musk lao dốc từ mức 1,2 nghìn tỷ USD xuống còn khoảng 760 tỷ USD. Song song đó, các lô trái phiếu được SpaceX phát hành vào cuối tháng Sáu cũng đang bị bán tháo ồ ạt trên thị trường nợ.

“Đây là một giai đoạn tương đối nhạy cảm và thử thách đối với cổ phiếu này,” một nhà ngân hàng đầu tư thuộc một trong những định chế tài chính bảo lãnh cho thương vụ IPO chia sẻ. “Tuy nhiên, người đang gom mua cổ phiếu lúc này thực chất là những nhà đầu tư vô cùng sừng sỏ và thông minh, vì vậy tôi cảm thấy rất yên tâm về cơ cấu cổ đông hiện tại.”

Hơn 20 ngân hàng lớn tại Wall Street tham gia vào thương vụ thế kỷ của SpaceX đã chia nhau quỹ phí hoa hồng lên tới nửa tỷ USD - khoản lợi nhuận béo bở nhất từ một thương vụ IPO. Tuần này, nhiều nhà cho vay lớn nhất nước Mỹ cũng vừa báo cáo lợi nhuận quý kỷ lục, một phần nhờ vào làn sóng giao dịch đầu cơ tăng vọt tập trung quanh các cổ phiếu liên quan đến AI.

Cú trượt dốc sau đó của SpaceX diễn ra trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ định giá cao đang phải trầy trật chống đỡ suốt tháng qua. Thị trường chung bị bao phủ bởi những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, đi kèm hoài nghi về khả năng sinh lời thực tế từ các khoản đầu tư AI khổng lồ của nhóm Big Tech.

Cách đây ba tuần, SpaceX đã huy động khoảng 25 tỷ USD thông qua kênh nợ. Kể từ đó, trái phiếu của hãng liên tục nằm trong nhóm có hiệu suất tệ nhất trên thị trường trái phiếu cao cấp.

Đáng chú ý, khoảng 20% trong tổng số 75 tỷ USD cổ phiếu chào bán hồi tháng Sáu đã được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Elon Musk. Đây là một tỷ lệ cao bất thường đối với một đợt phát hành cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn.

Dù cổ phiếu sụt giảm, nhiều nhà đầu tư rót vốn từ giai đoạn tiền IPO (pre-IPO) hiện vẫn đang ngồi trên đống lợi nhuận trên giấy trị giá hàng tỷ USD. Hiện tại, các nhân sự nội bộ của công ty vẫn chưa thể bán ra cổ phiếu do vướng điều khoản hạn chế giao dịch sau IPO (lock-up). Họ sẽ được tự do xả một lượng lớn cổ phiếu sau khi SpaceX công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên vào tháng Tám tới.

Theo: Financial Times