Porsche bị loại khỏi chỉ số blue-chip

Porsche AG, biểu tượng xe thể thao hạng sang của Đức, đang phải đối diện với cú sốc lớn khi sắp bị loại khỏi chỉ số blue-chip DAX - chỉ ba năm sau màn ra mắt đình đám.

Theo thông báo từ Deutsche Börse, kể từ ngày 22/9/2025, Porsche sẽ bị loại khỏi DAX và chuyển sang chỉ số MDAX, đánh dấu sự tụt hạng đáng chú ý của một thương hiệu từng được xem là “ngôi sao mới” trên sàn chứng khoán. Nguyên nhân chính đến từ việc cổ phiếu của hãng đã lao dốc hơn 33% trong vòng một năm qua, trở thành một trong những mã có hiệu suất tệ nhất trong nhóm các doanh nghiệp lớn của Đức.

“DAX đang theo kịp thời đại, một điều đáng hoan nghênh. Những mã yếu sẽ bị loại, và mã mạnh sẽ được đưa lên”, Jochen Stanzl, Giám đốc phân tích thị trường tại CMC Markets, nhận định.﻿

Sự sụt giảm phản ánh những khó khăn ngày càng rõ rệt trong hoạt động kinh doanh, từ nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh tại Trung Quốc và Đức cho tới sức ép từ thuế quan tại Mỹ đối với xe sang nhập khẩu. Trong nửa đầu năm 2025, số xe Porsche giao đến tay khách hàng toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 146.391 chiếc. Riêng thị trường Trung Quốc chứng kiến mức sụt giảm tới 28%, trong khi ngay tại quê nhà Đức cũng giảm tới 23%.

Tăng trưởng 10% ở Bắc Mỹ phần nào bù đắp nhưng không đủ để cân bằng, đặc biệt khi sức ép từ thuế nhập khẩu đang khiến các mẫu xe Porsche trở nên đắt đỏ hơn. Song song với đó, chiến lược điện hóa của hãng vẫn tiến triển chậm chạp, khiến Porsche mất lợi thế trước các đối thủ đã đi nhanh hơn trên đường đua xe điện.

CEO Oliver Blume

Dẫu vậy, về mặt tài chính, Porsche vẫn là một hãng có quy mô lớn với doanh thu năm 2024 đạt hơn 40 tỷ euro với đội ngũ nhân sự hơn 42.000 nhân viên. CEO Oliver Blume khẳng định đây chỉ là một biến động mang tính kỹ thuật và mục tiêu của hãng là trở lại DAX “càng sớm càng tốt”.

“Với định hướng mới của Porsche, chúng tôi có tham vọng rõ ràng là quay lại DAX càng sớm càng tốt”, CEO Oliver Blume lạc quan và tự tin nói. ﻿

Thế nhưng, thực tế cho thấy áp lực mà Porsche đang phải hứng chịu không hề nhỏ. Thị trường Trung Quốc vốn từng là “cứu cánh” cho xe sang châu Âu nay đã chậm lại. Mỹ siết chặt thuế quan khiến biên lợi nhuận teo tóp, trong khi quá trình chuyển đổi sang xe điện đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ nhưng chưa mang lại kết quả tương xứng.

“Nhu cầu xe điện chậm, thị trường Trung Quốc suy yếu và thuế quan Mỹ đang đặt ngành công nghiệp Đức vào thử thách”, nhà phân tích Jürgen Molnar từ RoboMarkets nói. ﻿

Việc bị loại khỏi DAX không chỉ là sự mất mát về danh tiếng, mà còn có thể làm giảm sức hút của cổ phiếu Porsche với các nhà đầu tư tổ chức vốn ưa chuộng những mã nằm trong chỉ số blue-chip. Đây là lời cảnh báo rằng thương hiệu xe thể thao lâu đời này đang bước vào giai đoạn thử thách lớn, khi ánh hào quang từ những năm tháng tăng trưởng rực rỡ không còn đủ để che phủ những thách thức mới.

Theo: Financial Times﻿