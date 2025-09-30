Prep và Kinder IELTS ký kết hợp tác về ứng dụng AI trong đào tạo ngoại ngữ

Sự kiện có sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo hai bên, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong việc ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm học tập cho học viên.

Về Prep và Kinder IELTS

Được thành lập từ năm 2021 bởi thầy Tú Phạm, Prep là Nền tảng học và luyện thi thông minh ứng dụng công nghệ AI độc quyền, do đội ngũ chuyên gia học thuật và công nghệ dày dạn phát triển. Prep hiện cung cấp nhiều sản phẩm nổi bật như: các khóa học IELTS, TOEIC, HSK; PrepTalk - Tiếng Anh giao tiếp & thương mại; AE Teens - Tiếng Anh học thuật cho học sinh THCS; Phòng luyện thi ảo Prep AI và Nền tảng khảo thí Exam Platform.

Trải qua quá trình phát triển, Prep đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ EdTech khu vực và quốc tế với nhiều thành tích ấn tượng: Hạng nhất vòng bán kết GESA Đông Nam Á 2024, "Next Gen Tech 30" tại GraniteAsia 2024, "Most Innovative AI in Education" tại EdTech Asia 2023, cùng danh hiệu Top 50 EdTech in SEA HolonIQ 2023 & 2024.

Về phía đối tác, Kinder IELTS là một đơn vị đào tạo ngoại ngữ nổi bật với việc đơn giản hóa tiến trình luyện thi bằng cách lược bỏ những mẹo làm bài không phù hợp, thay vào đó, tập trung nâng cao vốn từ, hoàn thiện kỹ năng làm bài và bổ sung kiến thức xã hội trong mỗi buổi học.

100% giáo viên tại Kinder được đào tạo bài bản kỹ năng sư phạm mỗi quý, song song với việc cập nhật xu hướng mới của bài thi và là đối tác của IDP IELTS Việt Nam. Đến nay, Kinder IELTS vẫn không ngừng nỗ lực đổi mới để mang đến những phương pháp dạy hiệu quả hơn và nâng cao trải nghiệm của học viên.

Ứng dụng AI vào đào tạo ngoại ngữ, nâng cao trải nghiệm cho học viên

Trong khuôn khổ hợp tác, Prep sẽ triển khai Phòng luyện thi ảo Prep AI cho Kinder IELTS, giúp học viên chủ động luyện thi IELTS trên máy tính với khả năng chấm chữa tự động bằng AI chính xác tới 90%. Nhờ đó, học viên sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ thi thật, đồng thời đội ngũ giáo viên có thể tiết kiệm đáng kể thời gian chấm bài, tập trung nhiều hơn cho công tác giảng dạy chuyên sâu.

Prep cung cấp sản phẩm Phòng luyện thi ảo PREP AI hỗ trợ Kinder IELTS trong việc luyện thi cho học viên

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phùng Ngọc Phú Quí - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh khu vực miền Nam, mảng Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Công nghệ Prep, khẳng định:"Lễ ký kết này là một cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực của hai bên trong việc mang đến cho học viên những giải pháp học tập và luyện thi IELTS chất lượng, hiện đại và hiệu quả hơn.Với thế mạnh về nền tảng công nghệ và hệ thống luyện thi được xây dựng bám sát đề thi thật, Prep mong muốn hỗ trợ học viên của Kinder IELTS có cơ hội trải nghiệm môi trường luyện thi chuẩn quốc tế, từ đó đánh giá đúng năng lực hiện tại, xác định rõ khoảng cách với mục tiêu và xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp."

Bà Phùng Ngọc Phú Quí phát biểu về quyết tâm và cam kết của Prep trong mối quan hệ hợp tác này

Về phía Kinder IELTS, ông Vũ Việt Phát - Đồng sáng lập & Quản lý tài chính cũng có đôi lời phát biểu: "Trước đây, tôi từng có cơ duyên hợp tác cùng Prep trong vai trò KOC/KOL. Sau khi tôi và cộng sự cùng thành lập Kinder IELTS, chúng tôi tiếp tục tin tưởng Prep và lựa chọn làm đối tác chiến lược. Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, Kinder IELTS mong muốn thử nghiệm sự tích hợp giữa các giải pháp công nghệ của Prep và chương trình đào tạo IELTS của chúng tôi. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ tạo nền tảng vững chắc để hai bên phát triển lâu dài, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho cả Kinder IELTS và Prep."

Ông Vũ Việt Phát chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng từ phía Kinder IELTS

Sự kiện ký kết không chỉ là dấu mốc hợp tác chính thức giữa Prep và Kinder IELTS mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu chung: đưa công nghệ AI trở thành công cụ đồng hành đắc lực trong việc dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam.

Hãy cùng chờ đón những bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số giáo dục mà Prep và Kinder IELTS sẽ kiến tạo trong thời gian tới!