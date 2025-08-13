PRT – Tiềm năng tăng trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương sau cổ phần hóa

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT) tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất Hàng Cao su 3-2 Sông Bé, thành lập năm 1982. Trải qua nhiều lần đổi tên và mô hình hoạt động, doanh nghiệp chính thức trở thành công ty cổ phần và bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 07/05/2018.

Quỹ tài sản đa dạng và hoạt động đa ngành

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT) được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có nền tảng tài sản vững chắc và hoạt động kinh doanh đa dạng bậc nhất tại Bình Dương. Quỹ tài sản của PRT trải rộng từ bất động sản thương mại, khu công nghiệp, hệ thống logistics đến sản xuất gỗ, may mặc, dịch vụ y tế và cả các khoản đầu tư tài chính sinh lời như cổ tức từ FrieslandCampina.

Một điểm cộng lớn là PRT đang sở hữu Khu công nghiệp Quốc tế Protrade – khu công nghiệp quy mô lớn có vị trí chiến lược tại trung tâm vùng công nghiệp phía Nam, với hệ sinh thái logistics hỗ trợ xuất nhập khẩu đồng bộ. Đây không chỉ là nguồn thu ổn định từ cho thuê hạ tầng KCN, mà còn là "cửa ngõ" để PRT mở rộng mảng dịch vụ logistics giá trị cao.

Sau cổ phần hóa, PRT đã ghi dấu ấn trên thị trường vốn với thương vụ đấu giá cổ phần năm 2018. Khi đó, 30 triệu cổ phần được bán thành công với giá bình quân 17.474 đồng/cp, cao hơn 45% so với giá khởi điểm và giá trúng cao nhất lên tới 21.600 đồng/cp. Đáng chú ý, từ 2018 đến nay, giá đất tại Bình Dương đã tăng 5–6 lần, thậm chí một số khu vực tăng tới 700% trong vòng một thập kỷ. Điều này hàm ý giá trị quỹ đất và tài sản bất động sản của PRT hiện cao hơn đáng kể so với thời điểm cổ phần hóa, tạo dư địa lớn cho tái định giá tài sản.

Sự kết hợp giữa tài sản hiện hữu có giá trị cao, danh mục ngành nghề bổ trợ lẫn nhau và vị thế tại trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước, giúp PRT sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bất động sản KCN mang lại nguồn thu ổn định, logistics và dịch vụ gia tăng tạo giá trị cộng hưởng, trong khi các khoản đầu tư tài chính và sản xuất duy trì dòng tiền đều đặn. Với bối cảnh Bình Dương tiếp tục phát triển hạ tầng và thu hút vốn FDI mạnh mẽ, PRT đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá cả về doanh thu lẫn giá trị doanh nghiệp.

Cơ cấu cổ đông và giao dịch cổ phiếu

Sau cổ phần hóa, PRT từng có cổ đông chiến lược là Công ty TNHH Phát Triển nắm 15% vốn, nhưng đã thoái toàn bộ khi hết thời hạn chuyển nhượng bắt buộc. Hiện tại, Nhà nước vẫn giữ tỷ lệ cổ phần chi phối, đảm bảo sự ổn định về định hướng phát triển và chiến lược đầu tư.

Bên cạnh đó, các cổ đông lớn bao gồm SAM Holdings (8%) và U&I (6%) – đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm và hệ sinh thái kinh doanh liên quan, mang lại lợi thế liên kết và hợp tác. Việc duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao giúp PRT tiếp cận thuận lợi hơn các dự án, quỹ đất và cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và logistics tại Bình Dương.

Giao dịch cổ phiếu: Định giá thấp so với tiềm năng tài sản

PRT hiện giao dịch trên UPCoM quanh mức 10.500 đồng/cp, với biên độ 52 tuần từ 8.700 – 11.800 đồng. EPS 4 quý gần nhất đạt khoảng 37 đồng, P/E hiện tại xấp xỉ 281 lần – con số cao do lợi nhuận ngắn hạn chưa phản ánh đúng giá trị tài sản.

Đòn bẩy từ bất động sản và hạ tầng Bình Dương

PRT đang sở hữu một quỹ đất chiến lược tại Bình Dương, trong đó đáng chú ý là các tài sản từ thương vụ đấu giá cổ phần và quyền sử dụng đất năm 2018. Khi đó, mức giá đấu thành công bình quân đạt 17.474 đồng/cổ phần – cao hơn 45% so với giá khởi điểm – phản ánh sức hút và kỳ vọng lớn vào giá trị quỹ đất ngay từ thời điểm cổ phần hóa

Từ 2018 đến nay, Bình Dương liên tục là tâm điểm thu hút vốn FDI và phát triển hạ tầng. Giá đất tại nhiều khu vực đã tăng 5–6 lần chỉ trong 7 năm, và theo số liệu thị trường, một số vị trí trọng điểm ghi nhận mức tăng tới 700% trong một thập kỷ. Xu hướng này xuất phát từ hai động lực chính:

Bất động sản công nghiệp hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất, nhu cầu thuê đất và nhà xưởng tăng mạnh.

Bất động sản thương mại – dịch vụ gia tăng giá trị nhờ các tuyến đường huyết mạch, các dự án hạ tầng liên kết vùng được hoàn thiện.

Với quỹ đất nằm tại các vị trí có khả năng khai thác thương mại và công nghiệp, PRT không chỉ hưởng lợi từ tái định giá tài sản mà còn từ dòng tiền khai thác thực tế: cho thuê đất KCN, phát triển dự án thương mại, và hợp tác đầu tư. Mỗi biến động tăng giá của đất nền hoặc giá cho thuê tại Bình Dương đều tạo hiệu ứng cộng hưởng trực tiếp lên giá trị tài sản ròng (NAV) của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong bối cảnh Bình Dương đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị, mở rộng các khu công nghiệp và kết nối hạ tầng với TP.HCM, Đồng Nai, Long An… quỹ đất của PRT trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đây chính là "đòn bẩy kép": vừa gia tăng giá trị sổ sách, vừa mở ra nguồn thu ổn định và bền vững từ khai thác kinh doanh.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Với danh mục tài sản đa dạng, các mảng kinh doanh bổ trợ lẫn nhau và lợi thế quỹ đất tại trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước, PRT được giới phân tích đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng. Sự kết hợp giữa hoạt động khai thác KCN, logistics, sản xuất và dịch vụ cùng nguồn thu tài chính từ cổ tức doanh nghiệp liên kết, có thể trở thành động lực chính giúp PRT cải thiện kết quả kinh doanh trong những năm tới.